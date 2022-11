Fratelli di Crozza diretta 18 novembre: tutte le imitazioni

Condividi su

Venerdì 18 novembre va in onda su Nove una nuova puntata di Fratelli di Crozza.

Come accade in ogni appuntamento Maurizio Crozza racconta i temi più rilevanti di attualità attraverso l’imitazione di personaggi del mondo della politica e dello spettacolo.

Fratelli di Crozza, diretta 18 novembre, Mondiali Qatar

In apertura della diretta del 18 novembre Maurizio Crozza si occupa dei Mondiali di Qatar 2022, che avranno d’inverno e in luoghi che erano desertici. Si occupa infatti di Doha, la Capitale, che nel giro di pochi decenni da paese povero si è trasformato in uno dei paesi più sviluppati con grattacieli ed un’economia florida. Allo stesso tempo il Qatar nega i diritti civili, compresi quelli delle donne e della comunità LGBT.

Tornado al tema della ricchezza il Qatar possiede il 2% del petrolio mondiale. Panorama inoltre ha intitolato un articolo così: “Ecco i paesi più ricchi del mondo: Qatar in testa, Italia al 35° posto”.

Focus anche sul caso di Sarkozy prendendo come esempio il titolo di un articolo del Corriere della Sera: “Corruzione per i Mondiali in Qatar: un pranzo segreto e le manovre di Sarkozy per i milioni degli emiri”.

Spostandosi sull’Italia ricorda ai telespettatori che per il secondo anno l’Italia non parteciperà ai Mondiali in quanto non si è classificata. Il Qatar sarebbe inoltre intenzionato ad acquistare la Sampdoria.

Maurizio Crozza imita poi Antonio Razzi che crede che domenica anziché il debutto dei Mondiali in Qatar, arriverà la “domenica del catarro” per tale ragione sta prendendo l’antibiotico.

Fratelli di Crozza, le altre imitazioni da Binotto a Zaia

Il prossimo personaggio interpretato da Crozza è Mattia Binotto e delle voci sul suo addio alla Ferrari a causa di alcune tensioni con Charles Leclerc. Il casus belli riguarda la scelta errata della gomme, montando quelle da pioggia quando la pista era asciutta.

Al rientro della pubblicità si occupa di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute del Governo Meloni nonché farmacista che ha fatto molto discutere per una sua dichiarazione sui vaccini anti Covid: “Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non c’è prova”. Segue la parodia di Crozza che non ha l’onere della prova inversa anche di argomenti più futili.

Crozza si sposta poi sul nuovo ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha preso parte alla diplomazia climatica a COP27 in Egitto. Il fatto più rilevante è che non ha avuto nulla da dire sul clima perché non conosce nemmeno l’inglese.

Spazio anche alle Trivelle nell’Adriatico che ha avuto il forte dissenso da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, anche lui imitato da Crozza.