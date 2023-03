Le Iene 7 marzo, servizi e ospiti: il vincitore di Masterchef Edoardo Franco

Condividi su

Lunedì 5 marzo, dalle ore 12:30, si è svolta la conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie. L’edizione è in onda in prima serata su Sky Uno da giovedì 10 marzo. All’incontro con la stampa partecipano in primis i conduttori. Come lo scorso anno questi sono Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Intervengono, poi, i concorrenti, a partire da Le Attiviste Giorgia Soleri e Federpippi. Ci sono I Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, oltre che Gli Istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Presenti Mamma e Figlio Martina Colombari con Achille Costacurta e Gli Ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola. Attesi anche Gli Avvocati Lara Picardi e Alessandra Demichelis.

Alla conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie ci sono Gli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Intervengono Le Mediterranee Barbara Prezia e Carolina Stremare. Infine ci sono I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Pechino Express-La via delle Indie, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie. Arrivano in studio i conduttori e i concorrenti: l’unico a non essere presente fisicamente ma in collegamento è Andrea Di Piero. Prende la parola Antonella D’Errico di Sky Italia: “Lo scorso anno i nostri abbonati hanno accolto benissimo lo show, entrando nella top 3 dei nostri contenuti più seguiti. Pechino è un format potente, che ha origine da un viaggio che mette a nudo coloro che vi partecipano. In ogni edizione cerchiamo di inserire delle novità e, a tal proposito, quest’anno abbiamo una conduzione a due. Enzo Miccio, infatti, accompagna Costantino in modo permanente”. Poi svela: “Victoria Cabello e Paride, vincitori dell’anno scorso, stanno lavorando per realizzare un altro programma per Sky“.

Prosegue il produttore Fabrizio Ievolella di Banijay Studios: “Pechino è un unicum nella televisione italiana e abbiamo cercato di rimanere fedeli alla storia del programma. Quando si realizzano le puntate è necessario riuscire a cogliere tutti gli imprevisti che accadono. La scorsa stagione è la più vista da quando la trasmissione è in Italia e questo ci fa capire che abbiamo fatto le scelte corrette”.

Le parole dei conduttori

Nella conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie intervengono i conduttori. Costantino Della Gherardesca: “Sfatiamo un mito. Noi presentatori non navighiamo nel lusso, ma dormiamo e mangiamo in località abbastanza disagiate. L’India sta vivendo un boom economico enorme e ogni tre anni cambia in modo radicale. È una nazione nella quale la tradizione convive con la modernità”. Enzo Miccio: “L’India mi ha colpito per le forti contraddizioni. Potessi scegliere rifarei subito il concorrente. Lo spirito dell’avventura e il poter girare con la zaino danno un’adrenalina differente rispetto a quella che dà la conduzione“. Una clip introduce il cast.

Iniziano le domande dei colleghi giornalisti. La prima è per Giorgia Soleri e riguarda il modo con il quale è riuscita ad affrontare le problematiche di salute durante le riprese: “Avere al mio fianco Federica mi ha dato molta sicurezza e fiducia. Lei mi è stata molto vicina anche in passato. In alcuni momento, durante il viaggio, ho sofferto, ma sarei stata peggio se avessi rifiutato di partire“.

Federica Pellegrini sulle principali difficoltà incontrate: “Io e Matteo eravamo abituati allo sforzo fisico del nuoto, ma non avrei mai immaginato che Pechino fosse così duro. Per me è stata un’esperienza meravigliosa, anche se inizialmente ero un po’ restia a partecipare. Quando siamo tornati io e Mattia eravamo una coppia più forte”.

In merito al clima con la quale hanno vissuto la competizione, nella conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie Federpippi rivela: “Siamo tutti molto amici, si è creato un bel clima“. Enzo Miccio non è molto d’accordo: “Sono successe varie cose che non posso anticipare, ma direi che non è il programma del vogliamoci bene. Rispetto agli altri anni si è creato subito il clima di competizione“.

Pechino Express-La via delle Indie conferenza stampa, proseguono le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie continuano gli interrogativi della stampa. Giorgia Soleri sugli obiettivi che l’hanno spinta a partecipare al reality: “Io e Federica portiamo dei temi importanti e desideravamo far arrivare le nostre convinzioni al maggior numero di persone possibile“. Martina Colombari: “Dopo il parto, questa è stata l’esperienza più complessa. Ho anche iniziato a rubare…“. Vari partecipanti dichiarano gli oggetti più strani che hanno portato per affrontare il programma. Soleri e Gli Avvocati dicono la carta igienica, mentre Di Piero ricorda: “Io ho utilizzato una bandiera per catturare l’attenzione, anche se a volte gli indiani fraintendevano”.

Totò Schillaci va avanti, affermando: “Aver fatto Pechino è una rivincita. Negli ultimi mesi, infatti, ho affrontato importanti problemi fisici. Aver giocato con mia moglie è stato ancora più bello, conoscevo il suo lato da guerriera”. L’ex calciatore regala a Costantino ed Enzo la maglia della Nazionale con tanto di firma e dedica. Lara Picardi: “Noi ci chiamiamo Gli Avvocati e non penso che declinarci al femminile sia una lotta molto utile“. Soleri, interrogata sull’argomento, risponde: “Io e Federpippi non siamo d’accordo con Lara. Pensiamo che tutte le lotte siano giuste e soprattutto utili”. La conferenza stampa di Pechino Express-La via delle Indie termina qui.