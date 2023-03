Sei Donne-Il mistero di Leila 7 marzo su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 5 marzo, dalle ore 21:30 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo doppio appuntamento con Resta con me. La serie, appartenente al genere thriller, ha come protagonista Francesco Arca. Le puntate sono fruibili anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Resta con me 5 marzo, regista e dove è girato

Resta con me del 5 marzo è una produzione originale di Rai Fiction e della Palomar. La fiction è nata da una idea originale di Maurizio De Giovanni, mente di altri successi della TV di Stato come il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone. La regia, invece, è di Monica Vullo, già dietro la macchina da presa di titoli come Don Matteo 9 e Distretto di Polizia.

Gli sceneggiatori di Resta con me del 5 marzo sono Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Mario Cristiani e Fabrizia Midulla. Con loro Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. Le riprese si sono svolte a Napoli. La prima stagione della fiction è composta da otto episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il finale di stagione è previsto per domenica 12 marzo.

Resta con me 5 marzo, la trama

Nel corso di Resta con me del 5 marzo Alessandro Scudieri e Paola hanno un riavvicinamento. I due protagonisti, negli scorsi episodi, hanno terminato la relazione. Troppo grande, infatti, il dolore per la perdita del loro figlio, rimasto vittima di uno scontro a fuoco ancora prima di nascere.

Una donna, durante la puntata, cerca di togliersi la vita. Paola assiste a tutta la scena e interviene per salvarla. In breve tempo è supportata anche dal Vicequestore e dalla nuova collega Lidia. I tre, alla fine, riescono ad evitare il peggio.

Grazie a questo fatto, i personaggi principali ritrovano un’intesa, che sfocia in una notte di passione. L’indomani, però, Paola prende nuovamente le distanze dal partner, affermando di non sentirsi in grado di fidanzarsi di nuovo.

Spoiler finale

Durante Resta con me del 5 marzo, la squadra dell’UDIN deve intervenire al porto, dove è sparita una bisarca piena di veicoli. Per tentare di rintracciare i ladri, Scudieri analizza i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dalle registrazioni riconosce la donna che aveva visto al ristorante poco prima della sparatoria nella quale è rimasta coinvolta Paola. Comprende, così, che la banda che ha cercato a lungo è coinvolta nel caso. Per facilitare il buon esito delle operazioni, l’unità speciale collabora con gli ex colleghi di Scudieri. All’inizio, però, la convivenza tra loro è tutt’altro che semplice.

Resta con me 5 marzo, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati durante Resta con me del 5 marzo.

Francesco Arca : Alessandro Scudieri;

: Alessandro Scudieri; Laura Adriani : Paola Montella;

: Paola Montella; Antonio Milo : Salvatore Ciullo;

: Salvatore Ciullo; Chiara Celotto : Linda Fiore;

: Linda Fiore; Mario Di Leva : Diego Russo;

: Diego Russo; Raffaella Rea : Gemma Montella;

: Gemma Montella; Maria Pia Calzone: Nunzia Raimondi.