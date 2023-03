Grande Fratello Vip 9 marzo: squalificato Edoardo Donnamaria, eliminato Davide, ammonito Tavassi

Condividi su

Giovedì 9 marzo si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il programma, in onda in prima serata su Canale 5, è stato ricco di colpi di scena. Dopo il duro rimprovero operato da Mediaset , lo show ha optato per la (quasi) censura. Qui di seguito vi proponiamo i nostri Top e Flop, oltre che raccontarvi ciò che è accaduto.

Grande Fratello Vip 9 marzo, i provvedimenti contro i concorrenti

Al Grande Fratello Vip del 9 marzo sono stati presi duri provvedimenti ai danni dei Vipponi. Il primo ad essere preso di mira è Edoardo Tavassi, colpevole di aver gettato a terra un’asta del biliardo dopo aver perso una partita. Per lui è arrivata la prima ammonizione: alla prossima sarà eliminato.

Decisamente più nefasto è il destino di Edoardo Donnamaria, protagonista con Antonella Fiordelisi della dinamica più riuscita dell’edizione del Grande Fratello Vip. Il co – conduttore di Forum è stato squalificato in seguito ad alcune affermazioni non meglio specificate. Inoltre, tra le sue colpe vi è quella di aver strappato un panino dalle mani della fidanzata. Donnamaria, fra l’altro, non è potuto andare in studio in quanto squalificato, a differenza di ciò che è avvenuto (per esempio) con Ginevra Lamborghini.

Le scelte rientrano a pieno titolo dei Flop, apparendo decisamente fuori luogo. L’edizione (probabilmente la più volgare nella storia del format) ha avuto vari gesti gravi, che avrebbero meritato delle punizioni che, però, non sono mai arrivate. Ora, dopo la strigliata di Mediaset e la richiesta di un cambio di linea, si è scelta la tolleranza zero. Così facendo, però, l’idea originale del format rischia di essere completamente snaturata. Insomma: la pezza, mai come in questo caso, rischia di essere peggiore del buco.

Torna la dinamica Luca Onestini – Nikita Pelizon

Al Grande Fratello Vip del 9 marzo è tornata la dinamica tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. La loro questione è oramai vecchia di mesi, ma di recente ha trovato nuova linfa grazie a un post pubblicato sui social da Ivana Mrazova. Quest’ultima ha attaccato Pelizon per alcune sue dichiarazioni rilasciate in settimana. Anche tale momento è senza ombra di dubbio tra i Flop, rappresentando un tentativo poco riuscito di riempire la lunga diretta televisiva.

Un bel momento, invece, è stato quello con protagonista Edoardo Tavassi. Il concorrente, anche grazie a una clip, ha raccontato il suo amore per la nonna. Lo spazio è stato molto commovente e non può che finire nei Top. Lo stesso discorso vale per l’amicizia tra Manila Nazzaro e Milena Miconi. L’ex concorrente, in particolare, ha raccontato di aver ricevuto sempre il sostegno dell’attrice, anche in momenti complicati dal punto di vista della salute.

Grande Fratello Vip 9 marzo, eliminato e chi in nomination

Nell’episodio del 9 marzo del Grande Fratello Vip è stato eliminato Davide Donadei. Il ragazzo, che poco prima del verdetto ha ricevuto una lettera dalla mamma, ha ottenuto solo il 4% dei consensi. Milena Miconi è la seconda meno votata, fermandosi al 7%. Colei che ha ricevuto il maggior numero delle preferenze, invece, è risultata essere Antonella Fiordelisi con il 31%. Infine, la Casa ha mandato al televoto Nikita Pelizon, Daniele Del Moro, Andrea Maestrelli e Giaele De Donà. Uno di loro è eliminato nella puntata del prossimo lunedì.