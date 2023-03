Stasera in tv venerdì 10 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 5 marzo 2023. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 5 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Resta con me. Due nuovi episodi. Una donna minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori davanti a Paola. Alessandro (Francesco Arca) e i colleghi riescono a portarla in salvo. Quella notte, il vicequestore e la moglie si riavvicinano e fanno l’amore, ma lei se ne pente un attimo dopo. Al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli. Nel video di sicurezza Alessandro riconosce tra i malviventi la donna misteriosa vista al ristorante durante la sparatoria. Certo del coinvolgimento della banda della lancia termica, il vicequestore dà la caccia al basista.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Squadra che vince non si cambia: una filosofia condivisa anche da Fabio Fazio, che da molti anni può contare sul contributo di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche stasera in scaletta le interviste ai protagonisti dell’attualità e dello spettacolo e, per finire, la chiacchierata al Tavolo.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Con lo stile sobrio ma rigoroso che da sempre lo caratterizza Giuseppe Brindisi cerca di aggiornare i telespettatori sui principali temi d’attualità politica ed economica che catalizzano l’attenzione dell’opinione pubblica. Al suo fianco i colleghi della redazione e i numerosi ospiti presenti in studio.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Record e curiosità nel grande show condotto da Gerry Scotti. Tra lo studio e il set esterno, uomini e donne provenienti da tutto il mondo sono pronti a sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness dei primati. Lo show continua a ottenere un buon successo conquistando uno share del 16%.

La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la consueta carica polemica, Massimo Giletti affronta con i suoi opinionisti gli argomenti più scottanti dell’attualità, dalle preoccupazioni economiche degli italiani al botta e risposta tra maggioranza e opposizione.

Su Tv8, alle 21.30, Formula Uno: G.P. del Bahrain. Riparte dal circuito di Manama in BahrAin, il Mondiale di Formula Uno. Dal 2014 la gara si disputa in notturna. Lo scorso anno il ferrarista Charles Leclerc tagliò per primo il traguardo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e a Lewis Hamilton.

Su Nove, alle 21.25, il reality Cambio moglie. Al via la nuova stagione del divertente format che vede due madri di famiglia scambiarsi di posto per una settimana, mettendosi così alla prova in un contesto familiare e sociale diverso dal proprio. Otto le puntate previste.

I film di questa sera domenica 5 marzo 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1968, di Giuseppe Colizzi, I quattro dell’Ave Maria, con Terence Hill. Un bandito truffa due pistoleri che si mettono subito sulle sue tracce. Viene acciuffato, ma poi tutti assieme decidono di mettere da parte i rancori per dedicarsi a un nuovo affare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2016, di Paul Greengrass, Jason Bourne, con Matt Damon. Dopo aver scoperto la sua vera identità, Jason (Matt Damon) scompare nel nulla. Dieci anni dopo, Bourne vive in un paesino della Grecia dove si guadagna da vivere partecipando ad incontri clandestini di pugilato. Ma l’attivazione di un nuovo programma segreto lo costringerà a tornare in azione.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2005, di J. McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film storico del 2018, di Josie Rourke, Maria Regina di Scozia, con Saoirse Ronan. Maria di Scozia, regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, sfida le pressioni politiche che vorrebbero si riposasse. Decide, invece, di ritornare in Scozia e riprendere il suo trono legittimo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, Fantozzi, con Paolo Villaggio, Liù Bosisio. Le tragicomiche avventure del ragionier Ugo Fantozzi, che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera in tv domenica 5 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Joel Coen, Il grande Lebowski, con Jeff Bridges, John Goodman. Jeffrey Lebowski, disoccupato con la passione del bowling, viene assunto da un miliardario suo omonimo per consegnare il riscatto chiesto per liberare la giovane moglie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone, Andreagaia Widerk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Michael Dougherty, Godzilla II – King of the Monsters, con Vera Farmiga. Gli scienziati della Monarch, guidata dalla paleontologa Emma Russell, hanno risvegliato un drago a tre teste, Ghidorah. Godzilla emerge dall’oceano per affrontarlo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Tom Tywer, Profumo – Storia di un assassino, con Ben Whishaw. Parigi, 1744: Grenoulle nasce con un olfatto eccezionale. Apprendista profumiere, ha l’ossessione di riuscire a distillare l’essenza delle donne. Ma per farlo dovrà ucciderle.