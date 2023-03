Verissimo 11 12 marzo, gli ospiti: Giorgia, Sandra Milo e Franco Nero

Condividi su

Venerdì 10 marzo, dalle ore 21:25 su Nove, è andato in onda un nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza. La puntata, che noi seguiremo in diretta, è condotta da Maurizio Crozza. Con lui, in studio, torna Andrea Zalone. Il comico dà vita a imitazioni e monologhi basati sui principali fatti di attualità.

Fratelli di Crozza 10 marzo, inizia la puntata

Fratelli di Crozza del 10 marzo inizia con l’imitazione dell’imprenditore Alberto Forchielli: “Scholz è andato in Cile per il litio, peccato che la Cina abbia fatto accordi in tal senso già 20 anni fa. Il Presidente della Germania è così sveglio che se trova la moglie con l’amante ci rimane male perché scopre di essere sposato (…). I cinesi hanno tolto l’inglese dalle scuole e dai cartelli stradali. Per questo motivo gli imprenditori occidentali sono bloccati a Pechino e non riescono a tornare indietro. Saranno pure in Oriente, ma sicuramente non aiutano le persone ad orientarsi. In Cina hanno così tante arance che quando vai al bar e chiedi una spremuta ti danno direttamente Ivrea“.

Maurizio Crozza, poi, parte con il primo monologo della serata, incentrato sulle tensioni tra la Cina e il Taiwan: “Vi do qualche consiglio utile nel caso scoppiasse la guerra: fumate come turchi e sposatevi. Entro il 2027 rischia di scoppiare una guerra mondiale per dei microchip! L’uomo è un animale che ama conquistare. L’Europa lo ha fatto per secoli e ora sembra un passante che si ritrova per caso in mezzo a una rissa”. Il comico fa un breve excursus storico sui progressi tecnologici: “Dovevamo fermarci prima di Siri e Alexa. Oramai gli autori non servono più perché i testi sono scritti dall’Intelligenza Artificiale“.

Carlo Rovelli e Vincenzo De Luca

A Fratelli di Crozza del 10 marzo va in scena la parodia del fisico Carlo Rovelli: “I buchi bianchi sono i figlioletti di quelli neri. Se prendessi il mio orologio e lo lanciassi verso un buco nero, questo rallenterebbe sempre di più fino quasi a fermarsi”. Per dimostrare la bontà dell’affermazione sferra un orologio contro la foto di un buco nero: “Avete visto? Ora, dopo il colpo, l’orologio si è fermato. A casa mia passo le giornate a scrivere le teorie con l’inchiostro simpatico, perché tanto dopo tre giorni vengono smentite”.

Il mattatore della serata interpreta, ora, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Cari giovani, il governo degli USA vuole chiudere TikTok perché ha paura dello spionaggio. È un po’ come se Matteo Messina Denaro dicesse di stare attenti ai mariuoli. Gli americani non vogliono che vengano spiate le loro scuole perché è lì che girano le armi più avanzate. Si sa come sono lì i ragazzi: se non hai l’ultimo modello di kalashnikov sei uno sfigato. Devono sempre esagerare: per omaggiare i loro Presidenti non hanno fatto dei busti in piazza, ma hanno scolpito un’intera montagna”.

Durante Fratelli di Crozza del 10 marzo c’è il finto Luca Zaia, Governatore del Veneto: “Abbiamo preso 28 creators, penso sia un’intuizione geniale, un po’ come la scoperta della gravità”. Il finto Zaia accoglie sul palco alcuni dei finti influencer che dovrebbero promuovere le bellezze del Veneto: tra loro c’è chi presenta un boomerang realizzato con del radicchio.

Fratelli di Crozza 10 marzo, il disastro della Ferrari con Frederic Vasseur

A Fratelli di Crozza del 10 marzo è proposto un focus sulla Ferrari. A tal proposito è realizzata la parodia di Frederic Vasseur, Team Principal della Scuderia: “Quando uno entra in Ferrari è rovinato e bisogna bere. La macchina si è sbriciolata tutta e abbiamo messo lo scotch. L’alettone traballava così tanto che sembrava Shakira. Per la prossima gara sto pensando di sostituire le nostre macchine con le Yaris. Almeno con quelle, forse, riusciamo ad arrivare a traguardo“.

L’ultima imitazione della serata è quella di Red Ronnie: “Leclerc si ferma sempre perché la sua macchina ha il numero 16. Uno più sei fa sette, cioè il numero del meccanico. Mai come in questo momento dobbiamo stare attenti. Noi dobbiamo partire: nel nostro DNA non c’è quello che è appena avvenuto. Iva Zanicchi mi ha detto che la sua amica Morgana le aveva confidato che io sono un alieno. Lei ha ragione, ma comunque non posso lasciare la Terra perché ho una missione: fare una diretta al giorno sui social. D’altronde me lo chiedono le persone“. Fratelli di Crozza del 10 marzo termina qui.