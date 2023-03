La TV dei 100 e uno, dal 15 marzo Piero Chiambretti torna su Canale 5: ospiti e cast

Condividi su

Sabato 11 marzo, dalle ore 21:30 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con C’è posta per te. Il programma, giunto all’ultima puntata della stagione, è condotto da Maria De Filippi. Protagoniste della serata sono le storie delle persone comuni, che si sono rivolgono al programma per realizzare delle sorprese o per recuperare dei rapporti. Per il finale di stagione ci sono ospiti importanti: attesi, infatti, il vincitore di Sanremo Marco Mengoni e Gerry Scotti.

C’è posta per te 11 marzo, inizia la puntata

C’è posta per te dell’11 marzo inizia con Gerry Scotti. Il conduttore è la sorpresa che Irene ha scelto per il fratello Daniele. Dopo la morte dei loro genitori, Irene ha passato un bruttissimo periodo e si è risollevata solo grazie all’aiuto del suo consanguineo. Quest’ultimo è dovuto partire lontano da casa per lavoro. Daniele ha accettato l’invito. Nel mentre, Scotti è già in lacrime. Irene prende la parola: “Sei sempre stato migliore di me, anche quando mamma e papà si sono ammalati. Ti voglio un bene dell’anima, sono grata ai miei genitori per avermi lasciato un fratello come te“.

La giovane aggiunge: “Io non sono stata una brava sorella, sono stata egoista. Solo ora ho capito i miei sbagli e ti chiedo scusa. Voglio che tu sappia che qualora avessi bisogno di me io ci sarò sempre. Soffro la tua mancanza, ma sono felicissima per la scelta di vita che hai fatto“. Gerry entra in studio e, tra le lacrime, afferma: “Mi sento fuori luogo, è la storia meravigliosa di un amore famigliare. Siete una realtà magnifica. Io sono figlio unico e ho sempre sognato di avere un fratello o una sorella”.

A C’è posta per te dell’11 marzo Scotti prosegue: “Alla camera mortuaria di mia mamma la gente veniva a chiedermi gli autografi. Dopo un po’ mi sono innervosito, ma ho accontentato tutti perché ho pensato a ciò che mia madre avrebbe voluto che io facessi“. Considerazioni registrate mesi fa e che oggi assumono tutto un altro valore dopo le polemiche che hanno investito alcuni fan che, alla camera ardente di Maurizio Costanzo, hanno chiesto dei selfie a Maria De Filippi.

La storia di Maurizio

A C’è posta per te dell’11 marzo arriva Maurizio, che tenta di recuperare il rapporto con le figlie Francesca e Maria. Loro non rivolgono più la parola al padre da sette mesi, e cioè da quando hanno saputo che lui ha tradito quella che oggi è l’ex moglie.

Le figlie accettano di ascoltare la versione del papà, che afferma: “Mi mancate da morire. Non c’è un giorno in cui non vi penso. Ho provato a cercarvi ma non ho mai ricevuto risposte. Sono venuto qui per recuperare ciò che c’era prima: io ho sbagliato a tradire vostra madre. Comprendo il vostro stato d’animo, ho sbagliato a non parlarvene”.

Francesca, a C’è posta per te dell’11 marzo, risponde: “Io ho sofferto molto per le bugie che ci ha raccontato. Mi ha accusato di aver rovinato la famiglia perché sono stata io a dirgli che la mamma aveva scoperto tutto”. Maria, invece, accusa: “Non mi hai fatto neanche gli auguri per il mio compleanno. Tu ce l’hai con mio marito e lo accusi di avermi fatto il lavaggio del cervello“. Maurizio chiede a Maria di poter rivedere i suoi nipoti. Le ragazze temono di far soffrire ancora la madre e, per questo, chiudono la busta.

C’è posta per te 11 marzo, Gianluca e Federica

A C’è posta per te di sabato 11 marzo ci sono Gianluca e la compagna Federica. L’uomo vuole capire se può contare ancora sul padre Lorenzo. I due hanno avuto vari alti e bassi negli ultimi anni, soprattutto a causa del rapporto che il protagonista ha con Jessica, ovvero la nuova compagna del genitore.

Sia Jessica che Lorenzo hanno accettato l’invito. Gianluca afferma: “Oggi sono qui per capire le motivazioni del vostro silenzio. In giovane età ho fatto tanti errori, ma non credo che questi possano giustificare il vostro odio“. Il padre, invece, risponde: “I problemi sono iniziati quando Gianluca, a 17 anni, ha raccontato tante bugie e ha cercato la mia seconda ex moglie spacciandosi per me. Io pretendo che lui rispetti Jessica e che le chieda scusa per ciò che le ha fatto“. Il problema di fondo, secondo ciò che dice Lorenzo, è che Gianluca parla con la seconda ex moglie.

Durante C’è posta per te dell’11 marzo Maria De Filippi prova a mediare tra le parti, rendendosi conto del caos che avvolge l’intera vicenda. Gianluca accusa il genitore di essere un bugiardo e si prende il rimprovero della padrona di casa: “Continuiamo a litigare o proviamo a recuperare i rapporti?“. Jessica e Lorenzo, un po’ a sorpresa, aprono la busta e riabbracciano Gianluca dopo anni. Visti i presupposti iniziali un piccolo miracolo di De Filippi, che è riuscita a ricucire una situazione apparentemente irrisolvibile.

Assunta prova ancora una volta a chiamare la figlia

A C’è posta per te di sabato 11 marzo torna Assunta. Quest’ultima ha presenziato tra le protagoniste della puntata trasmessa tre settimane fa, quando ha tentato (senza successo) di recuperare il rapporto con la figlia Emanuela, che ha abbandonato con la nonna quando aveva solo tre mesi. Ora, a distanza di qualche tempo, fa un secondo tentativo. Con Emanuela c’è in studio il marito Salvatore.

Assunta prende la parola: “Sono qui perché la scorsa volta hai detto che non mi percepisci come tua madre. Io ci sono rimasta male, ma penso che tu abbia ragione e di questo ti chiedo ancora scusa. Io ti ho cercato a lungo ma non mi hanno dato la possibilità di fare la mamma. Oggi non sono qui in qualità di genitore, ma come amica o conoscente. Prendiamoci un caffè e conosciamoci: diamoci questa possibilità“.

Emanuela risponde: “Io la capisco, ma le avevo chiesto del tempo per riflettere. La mossa di oggi mi fa capire che non rispetta ciò che io dico”. Salvatore dà ragione ad Assunta: “Io penso che mia moglie debba bere quel caffè con sua mamma“. La figlia, alla fine, apre la busta, seppur con molte riserve. Tra le due, per volontà di Emanuela, non c’è neanche un abbraccio.

C’è posta per te 11 marzo, Marco Mengoni

A C’è posta per te dell’11 marzo arriva Marco Mengoni, vincitore della 73 esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista è chiamato da Monica per fare una sorpresa al marito Marco e alla figlia Marta. Monica, quando era incinta, è stata lasciata da quello che, all’epoca, era il suo compagno. Non appena ha sentito la notizia, l’amico e nonché prima fiamma Marco le ha dato forza e ha manifestato il suo amore. Dopo vari rifiuti, Monica ha accettato di sposarlo. Oggi vuole manifestare i sentimenti che prova per il coniuge, oltre che chiedere scusa alla figlia per averla fatta crescere senza un padre.

Esordisce Monica: “Sei meravigliosa, sono orgogliosa di te. Marco, ti ringrazio per avermi dato la famiglia che ho sempre sognato. A entrambi ho detto troppe volte no, negandovi dei pezzi di felicità. Dopo tante difficoltà siamo finalmente una famiglia gioiosa“. Marco e Marta sono raggiunti da Mengoni: “Sono felice di essere qui, siete un esempio e un’aspirazione per tutti”. Il cantautore fa vari regali, tra cui i biglietti per un suo concerto. I protagonisti aprono la busta e, subito dopo, Marco Mengoni canta Due vite. C’è posta per te dell’11 marzo termina con un lungo filmato riassuntivo dell’edizione. Nella clip è mostrato in che modo è cambiata la vita di alcuni dei principali protagonisti di questa stagione.