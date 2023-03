Stasera in tv lunedì 13 marzo 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 7 marzo 2023. Su Raidue, il talk show Belve condotto da Francesca Fagnani. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv martedì 7 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la seconda puntata della fiction Sei donne. In Procura vengono ascoltati il coach di atletica di Leila e il fidanzato: le dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna (Maya Sansa) ed Emanuele (Alessio Vassallo). Anna sospetta del ragazzo, ma la zia di Leila dice di aver ricevuto un messaggio dalla nipote.

Su Raidue, alle 21.20, il talk show Belve. Terza serata in compagnia delle pungenti interviste di Francesca Fagnani. L’approdo in prima serata del programma non ha modificato lo share del talk show che oscilla tra il 4 e il 5%. Stasera ritroviamo Cristina Di Tella, la 24enne star di TikTok, con le sue imitazioni e le parodie dei personaggi tv.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Nonostante la convincente affermazione alle recenti elezioni regionali, la coalizione di centrodestra non sempre appare coesa rispetto ai numerosi problemi da affrontare, dall’appoggio all’Ucraina al Superbonus. Di questo e di altri argomenti si parla con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Alla preoccupazione per l’inflazione al rialzo e le bollette salatissime si è aggiunto negli ultimi tempi anche il timore per le conseguenze dello stop al Superbonus per la ristrutturazione edilizia. Anche stasera Mario Giordano cerca di informare e, se possibile, tranquillizzare i telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Chelsea-Borussia Dortmund. Si apre il programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo stadio londinese di Stamford Bridge ospita la sfida tra i padroni di casa, allenati da Graham Potter, e i tedeschi guidati da Edin Terzic. Nella gara d’andata, disputata il 15 febbraio, ha prevalso il Borussia per 1-0.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Anche stasera al timone ritroviamo Belen Rodriguez affiancata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Grandi protagonisti come sempre le inchieste degli inviati e gli scherzi che continuano a fare vittime eccellenti tra politici e personaggi dello spettacolo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Caro benzina, bollette alle stelle e ora anche le incognite sul Superbonus edilizio: per raccontare le tribolazioni degli italiani, Giovanni Floris si affida ai sondaggi di Nando Pagnoncelli e alla discussione in studio con i suoi ospiti.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con la settima stagione. L’ambientazione è cambiata, perché i single cenano nel ristorante di una romantica villa, ma l’anima del programma è sempre lui, Flavio Montrucchio. New entry, la maitre Barbara.

I film di questa sera martedì 7 marzo 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2011, di David Fincher, Millennium: uomini che odiano le donne, con Rooney Mara. Un famoso giornalista, aiutato dalla giovane hacker Lisbeth Salander, accetta di indagare sulla scomparsa della nipote di un ricco industriale.

Su Rai 5, alle 21.15, il film d’avventura del 2017, di Todd Haynes, La stanza delle meraviglie, con Oakes Fegley. Ben e Rose sono due bambini sordi che vivono in due epoche diverse. Legati da una misteriosa connessione, entrambi vedono in New York la possibilità di ridare senso alle loro esistenze.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Brad Anderson, Eliza Graves, con Kate Beckinsale, Jim Strurgess. Inghilterra, fine ‘800. Edward, giovane medico, inizia l’apprendistato nel manicomio criminale diretto dal dottor Lamb. La paziente di nome Eliza attira subito la sua attenzione.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2007, di Xavier Gens, Hitman – L’assassino, con Timothy Olyphant, Olga Kurylenko. L’agente 47 deve uccidere un politico russo. Ma è a sua volta inseguito da una squadra di assassini che vogliono eliminarlo. Chi di loro raggiungerà per primo il traguardo?

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2005, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ti West, Nella valle della violenza, con Ethan Hawke, John Travolta. Il vagabondo Paul arriva in una cittadina in cerca di vendetta contro i teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Le sorelle Mary Anne ed Ellen lo aiutano nel suo proposito.

Stasera in tv martedì 7 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di Alessio Della Valle, American Night, con Jonathan Rhys Meyers. Michael Rubino, capo mafia di New York ha la passione per l’arte; John Kaplan è un mercante d’arte. I loro destini s’incrociano quando il furto della Marylin di Warhol dà il via a una serie d’imprevisti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2007, di Mike Nichols, La guerra di Charlie Wilson, con Tom Hanks. Il film racconta la vera storia del deputato americano Wilson. Negli Anni 80 fece finanziare l’invio di armi ai ribelli afghani, impegnati a contrastare l’invasione sovietica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1971, di Mel Stuart, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con G. Wilder, P. Ostrum. Cinque bambini, tra cui Charlie, vincono un concorso che ha come premio una visita alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non immaginano che uno di loro la erediterà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2009, di J.J. Abrams, Star Trek – Il futuro ha inizio, con Chris Pine. Il giovane capitano Kirk è alla sua prima missione a bordo dell’Enterprise. Deve affrontare il romulano Nero che intende distruggere tutti i pianeti della Federazione.