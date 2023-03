Amici di Maria De Filippi, arriva la fase del Serale: giudici, concorrenti e squadre

Condividi su

Da mercoledì 15 marzo, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento La TV dei 100 e uno. Il programma, fruibile anche in streaming su Mediaset Play, è condotto da Piero Chiambretti.

La TV dei 100 e uno, protagonisti cento bimbi di grande talento

La TV dei 100 e uno rappresenta il ritorno in televisione per Piero Chiambretti. Il conduttore, infatti, manca dal piccolo schermo da svariati mesi e, cioè, da quando è terminata l’avventura con Tiki Taka – La repubblica del pallone. La trasmissione, in questa prima edizione, è composta da tre appuntamenti inediti. Questi sono girati presso lo Studio 20 di Cologno Monzese e hanno come regista Paolo Riccadonna.

Come intuibile già dal nome, ne La TV dei 100 e uno i protagonisti sono cento bambini. Questi, scelti dopo accurati casting, hanno un’età compresa tra i 6 e i 10 anni. I piccoli sono veri e propri artisti, che negli episodi realizzano performance di varia natura, che spaziano dal canto al ballo, passando per la filosofia. Come ha voluto precisare Chiambretti, tra i cento non si svolge nessuna gara, ma solo una festa nella quale celebrare il talento.

In ogni puntata ci partecipano tre ospiti

Altro elemento importante de La TV dei 100 e uno sono gli ospiti. Questi, rigorosamente vip, intervengono nella puntata interagendo con il pubblico e con i 100 bambini. Ogni episodio è arricchito da tre celebrità. Tra loro è atteso Paolo Bonolis, accolto nella serata del debutto e che in passato ha già lavorato con i bambini. Il riferimento, ovviamente, è a Chi ha incastrato Peter Pan?, andato in onda per la prima volta nel 1999.

La TV dei 100 e uno, le parole del conduttore

De La TV dei 100 e uno ha parlato Piero Chiambretti. Il presentatore, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha fornito qualche dettaglio in più sul format: “Spesso si dice che la televisione è vecchia e noi chiamiamo i bambini per salvarla. Sarà uno show con i bimbi che, però, è indirizzato a tutti. Con lo spettacolo ci poniamo tre obiettivi: far ridere, emozionare e sorprendere. Abbiamo lavorato per proporre al pubblico un prodotto popolare, costruito bene, con belle immagini ed esibizioni. Il progetto è un mio vecchio pallino, ci penso esattamente da 11 anni”.

Chiambretti ha poi aggiunto: “Gli ospiti sono i beniamini dei bambini e provengono dal mondo dello sport, del costume, della musica ma anche dei social e dello spettacolo. Si parlerà dei più svariati temi, compresi quelli di attualità”.