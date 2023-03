Serale Amici 2023, recensione e ascolti: eliminati NDG e Megan, Malgioglio protagonista

Condividi su

Sabato 18 marzo 2023, dalle ore 21:25 su Rai 1, è andato in onda un nuovo appuntamento con Il cantante mascherato. Il programma, che torna per la quarta stagione, è condotto da Milly Carlucci. Con lei i cinque giudici Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Christian De Sica. In totale si esibiscono dodici vip, nascosti dietro a una maschera. L’obiettivo del pubblico e dei giurati è quello di scovare il vip in incognito.

Tante le novità della stagione 2023 de Il cantante mascherato 2023. Tra queste arriva Il mascherato per una notte, nel quale degli ospiti si cimentano nel gioco solo per un appuntamento. Carlucci, a tal proposito, ha anticipato che nel debutto presenzia una tra queste coppie:

Gigi D’Alessio e LDA ;

; Stefania ed Amanda Sandrelli ;

; Al Bano e Jasmine ;

; Alessandro e Leo Gassman ;

; Romina Power e Yari Carrisi.

Il cantante mascherato 18 marzo 2023, il Riccio e la Cricetina

Inizia la puntata de Il cantante mascherato del 18 marzo. La conduttrice dà il benvenuto al pubblico: “I personaggi nascosti sono famosissimi, è impossibile non indovinarli. Nel complesso il gruppo ha partecipato a 354 film e 159 fiction. Hanno presenziato a 19 Festival di Sanremo e a 276 diversi programmi televisivi. Inoltre hanno scritto 26 libri, inciso 74 dischi e vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento“. Poi presenta i giudici e le investigatrici Sara Di Vaira e Rossella Erra.

La prima performance è quella del Riccio: “Mi piace essere protetta e quindi la maschera mi piace. Per tutta la mia carriera, però, ho provato a toglierle. Io penso di essere un po’ tenero proprio come il Riccio. Ho superato la timidezza grazie al lavoro e al mio pubblico. In genere chi fa il cantante non lo dice. Io canto ma faccio anche altre cose, non so definirmi. Sono un tipo competitivo“. Nella clip è mostrato un Telegatto. Canta Erba di casa mia di Massimo Ranieri. I giudici sparano i primi nomi: Giampiero Mughini per De Sica, Massimo Ranieri per Facchinetti, Salvo Sottile per Bortone e Teo Teocoli per Insinna e Zanicchi.

Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 continua con il Cricetina: “Odio la segretezza! In questo momento della mia vita giro a vuoto. Io non so cantare. Ho frequentato molto qualcuno che amava la bici”. Esegue Tu vuò fa l’americano di Renato Carosone. L’identità della vip sembra palese: dalla voce è riconoscibile Nathalie Guetta. Insinna la riconosce. Lo segue anche Christian e Serena. Per Zanicchi potrebbe essere Patty Pravo. Facchinetti dice addirittura Rosa Chemical. Mah.

I Colombi

Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 continua con i Colombi. Affermano: “L’Amore è come un regalo e non è mai un errore o uno sbaglio. Io ho sofferto tantissimo per amore. La vita ti sorprende con un colpo di fulmine e ti stordisce”. Performano con Fatti mandare dalla mamma. Tante le ipotesi: De Sica dice Lillo e Greg, Bortone Luca e Paolo e Insinna Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Per Iva Zanicchi sono nascosti Angelo Madonia ed Ema Stokholma (che per l’occasione diventa Copenaghen). Facchinetti prosegue con i nomi a caso, ovvero Chiara Ferragni e Fedez.

Si prosegue con lo Scoiattolo Nero: “Questo gioco è un’occasione per tirare fuori le fragilità. La mia popolarità nasce dalla paura della solitudine. Sono curioso e pigro. Vorrei tanto arrivare in finale”. Intona Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Secondo Christian è Anna Falchi, Iva sostiene che sia Elisabetta Gregoraci mentre Serena dice Alessia Marcuzzi. Francesco e Insinna, infine, ipotizzano Federico Fashion Style ed Eva Robin’s.

Ne Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 tocca al Porcellino: “Fin da bimbo volevo viaggiare lontano da casa. Mio padre era un artigiano, mentre mamma vendeva la pasta fresca. Detesto la volgarità. Ho lavorato con grandi registi, tra cui Steno”. Canta un medley di canzoni di Enzo Jannaci. Zanicchi e De Sica dicono rispettivamente Paolo Rossi e Renato Pozzetto. Per Bortone è Cochi Ponzoni, Insinna e Facchinetti affermano Maurizio Ferrini ed Elio.

Il cantante mascherato 18 marzo 2023, i Mascherati per una notte

Ne Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 ci sono i Mascherati per una notte, che cantano dietro la maschera di Cuore. Tutti sono in accordo su Stefania e Amanda Sandrelli. Si va allo svelamento, che conferma l’ipotesi dei giudici. Si torna alla gara con Ippopotamo, che parla in inglese con tanto di traduttore: “Non accetto consigli da nessuno. Ho incontrato tante belle donne, ma un giorno lei è arrivata e oggi la mia esistenza è ancora più bella. Adoro Roma. Amo due piccoli ippopotami“. Canta Beggin nella versione dei Maneskin. I giurati dicono i nomi: per Christian è Bobby Solo, per Iva Ronn Moss, per Serena Tony Hadley. Flavio dice Mal, Francesco Tom Jones.

La prossima indagine ha come protagonista Ciuchino: “Sono un cultore della musica anni ’60. Da bimbo non stavo mai fermo. Ho fatto sette Sanremo”. Canta Personalità di Caterina Valente. De Sica pensa sia Fausto Leali, per Bortone e Insinna è Massimo Ranieri. Zanicchi opta per Mimo Remigi, Facchinetti per Gianluca Grignani.

Ne Il cantante mascherato 2023 del 18 marzo c’è Stella: “In cucina ho preso delle decisioni importanti per la mia vita. Io sono sempre stata una guida per tante persone. Sono una stella ma non sarei così luminosa se non avessi altre stelle intorno a me“. Esegue Supereroi di Mr. Rain, poi è data la parola al tavolo di investigatori. Francesco dice Valeria Marini, per De Sica e Bortone è Chiara Francini, per Insinna è Eva Robin’s. Insinna afferma Elisa Isoardi.

Le ultime maschere

Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 procede con Squalo: “Mi diverte provare cose che non ho mai fatto e per questo ho accettato di partecipare al programma. Mi sono sempre sentito un po’ in imbarazzo. Penso sia fondamentale tenere separata la vita pubblica e quella privata. Sono molto determinato e ho una grande capacità di mediazione“. Il personaggio canta Vita spericolata di Vasco Rossi. Serena, Francesco e Flavio pensano che sotto la maschera ci sia Drusilla Foer, mentre gli altri optano per Gabriel Garko.

La diretta è arricchita con Rosa: “Ho un carattere allegro. Nella vita ho avuto due amori. Ho scelto la rosa perché è il mio fiore preferito. Nella mia vita sono sempre stata circondata dalla musica“. Intona Via con me di Paolo Conte: dalla clip sembrerebbe essere Valeria Fabrizi, che viene individuata da Bortone, Facchinetti e Insinna. De Sica e Zanicchi, invece, dicono Angela Brambati e Rosanna Banfi.

Ne Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 è il momento di Cavaliere Mascherato: “Ho sofferto per amore, ma devo ringraziare chi mi ha fatto soffrire. Non ho mai cantato in vita mia, ma è stato sempre il sogno di mia mamma e questo show lo voglio dedicare a lei. Vinco sempre la quarta partita“. Propone la sua versione di Mentre tutto scorre. Tutte le ipotesi si concentrano in ambito Ballando con le stelle: per Iva, Christian è Alessandro Egger, Flavio dice Gabriel Garko mentre Serena opta per Samuel Peron. Facchinetti, per l’ennesima volta, spara a caso con Sangiovanni.

Il cantante mascherato 18 marzo 2023, lo svelamento del Cigno

L’ultimo concorrente de Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 è Cigno: “Tutti cantano in un modo o nell’altro. Io ho ricevuto tantissimi fiori“. Non si capisce quanti siano sotto la maschera, ma è praticamente certo che uno di loro è Sandra Milo o qualche bravo imitatore, come Vincenzo De Lucia. La performance è sulle note di Bambola. Per De Sica ci sono Sandra Milo, Emanuela Aureli e Patty Pravo. Sulla stessa linea Bortone con Milo, Pravo e Antonio Mezzancella. Secondo Facchinetti è la sola Emanuela Aureli.

È il momento dei verdetti: i giurati salvano Ippopotamo, i Colombi, Ciuchino, Porcellino e Squalo. I social mandano alla prossima puntata Cricetina e Stella. Il pubblico in studio, infine, promuove Riccio, Scoiattolo Nero e Cavaliere Veneziano. Allo spareggio ci sono Rosa e Cigno. I telespettatori hanno eliminato il Cigno, che dunque è il protagonista del primo svelamento dell’edizione. Sotto la maschera ci sono Sandra Milo e Antonio Mezzancella. La puntata del 18 marzo de Il cantante mascherato 2023 termina qui.

La nostra recensione

Il cantante mascherato 2023, nel debutto del 18 marzo, ha confermato le potenzialità del format. Nonostante le tre edizioni già alle spalle, il programma riesce ancora a coinvolgere e a intrattenere il pubblico.

Rispetto allo scorso anno Milly Carlucci ha inserito qualche modifica, a partire dalla giuria. Alle certezze Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si sono aggiunti Christian De Sica, Serena Bortone e Iva Zanicchi. Dopo qualche difficoltà iniziale, i cinque sembrano formare una squadre ben amalgamata e nel complesso funzionante. Convincono, in particolare, Bortone e De Sica, mentre Zanicchi in più di un’occasione è sembrata fuori luogo e spaesata (basti pensare che ha ipotizzato la presenza di Cristiano Malgioglio, che però è giudice di Amici, ovvero show della concorrenza). Anche quest’anno, poi, c’è la tendenza a sparare nomi a caso, ad esempio quelli di Chiara Ferragni e Fedez per i Colombi.

Interessante, invece, il tentativo di inserire un ulteriore elemento di curiosità con il Mascherato per una notte. La speranza, però, è che nelle prossime puntate le identità siano nascoste meglio: sin dall’inizio, infatti, era palese che coloro dietro Cuore fossero le Sandrelli.

Con il Mascherato per una notte, inoltre, Il cantante mascherato sembra proseguire nel processo di trasformazione in una sorta di spin off di Ballando con le stelle. Obiettivamente è difficile trovare una spiegazione oggettiva a questo fatto, che crea un effetto déjà vu non troppo piacevole per il pubblico.

Nelle varie esibizioni de Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 spicca una maggior cura dei dettagli scenici, venendo meno l’effetto improvvisazione che spesso ha accompagnato le performance delle edizioni passate. Infine, le identità dei concorrenti sono occultate meglio rispetto al passato. Nonostante ciò alcune sono ancora troppo evidenti già dalle clip di presentazione.