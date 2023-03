Primo Appuntamento 21 marzo, cosa è successo: coppie, single, come sono andate le cene

Condividi su

Martedì 21 marzo, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata stagionale di Belve. Il programma, come sempre, è condotto da Francesca Fagnani. Con lei, in studio, ci sono le star del web Cristina Di Tella e le Eterobasiche. Attesa, inoltre, l’attrice Michela Andreozzi, protagonista di un nuovo monologo. L’appuntamento è fruibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Belve 21 marzo, Ornella Vanoni

A Belve del 21 marzo è presente, in primis, Ornella Vanoni. L’artista è tra le più longeve della musica italiana, avendo iniziato la carriera nel lontano 1956. Fino ad oggi ha venduto ben 55 milioni di dischi e ha partecipato in otto diverse occasioni in gara al Festival di Sanremo. Tra le sue hit più famose ci sono L’Appuntamento, Domani è un altro giorno e Se ci sarà domani. Vanoni, nell’ospitata, è tornata a parlare di Gino Paoli: “Guarda quello che ha raccontato a Sanremo, dove si è comportato come se fosse a casa sua (…). Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via“.

Claudio Pandolfi

Nel corso di Belve del 21 marzo, poi, è protagonista anche Claudia Pandolfi. L’attrice, candidata a un David di Donatello e a due Nastri d’Argento, ha presenziato a pellicole importanti come Distretto di Polizia, Baby e La prima cosa bella.

Secondo ciò che ha anticipato Belve, nella puntata del 21 marzo Pandolfi parla della sua vita privata: “Il matrimonio con Massimiliano Virgili, finito dopo un mese, fu un problema mio. Mi sono ritrovata sposata anche se non avevo alcuna intenzione di farlo. Qualcosa, in realtà, avevo già annunciato prima ancora delle nozze. Avevo parlato con Virgili, con i miei genitori e con alcune amiche. Quasi tutti, però, mi hanno tranquillizzata parlando di crisi prematrimoniale”.

Inoltre, l’interprete ha aggiunto: “Per un breve periodo ho avuto una fidanzata. Per me questa donna era un faro. In quel periodo avevo parecchie inquietudini ma non mi sono posta alcun tipo di problema e ho vissuto una storia bellissima, che è durata circa un mese”.

Belve 21 marzo, Claudio Amendola

Infine, a Belve del 21 marzo c’è un faccia a faccia con Claudio Amendola. L’attore, con Fagnani, ha confessato di aver avuto problemi di dipendenza: “Ho avuto una dipendenza alla cocaina e ne sono uscito per i miei figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora lo spavento e la responsabilità ti costringono a tornare lucido e così è stato”.

Per la prima volta ha commentato anche la rottura con Francesca Neri: “Prima c’era dolore, oggi non più. C’è il dispiacere per non essere stati in grado di arrivare sino in fondo. Sono stato amato più di quanto abbia amato io. La gioia più grande è stata quando mia figlia Alessia, nata prematura a cinque mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.