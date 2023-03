Stasera in tv mercoledì 22 marzo 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Il 17 marzo Cristina Scuccia ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato La felicità è una direzione. Dopo la vittoria di The Voice of Italy 2014 l’ex Suor Cristina tenta di riprendere la carriera da cantante.

Cristina Scuccia, l’esordio della sua carriera e la scelta di abbandonare il clero

Il nome di Cristina Scuccia è divenuto popolare, come già detto, nel 2014. In tale anno, infatti, ha presenziato come concorrente a The Voice of Italy, arricchendo la squadra del rapper J – Ax. Nell’audizione per lo show ha incantato tutti con la cover di No one di Alicia Keys. La clip di quella performance ha ottenuto su Youtube più di 112 milioni di visualizzazioni, attirando le attenzioni dell’estero.

Negli anni l’artista ha cantato in vari palcoscenici importanti, come quello dell’Halleluya Festival in Brasile o del concerto di Natale al Lincoln Center di New York.

Il nome di Cristina Scuccia è tornato al centro dell’attenzione mediatica qualche settimana fa. La cantante, infatti, si è presentata a Verissimo e ha annunciato di aver abbandonato l’abito religioso.

Il cambio vita annunciato a Verissimo

In compagnia di Silvia Toffanin, Cristina Scuccia ha parlato del suo radicale cambio di vita: “Ho iniziato a pensarci a partire dalla pandemia da Covid-19. È stato quello il momento in cui mi sono fermata e ho realizzato che c’era qualcosa che non andava. Se mi volto indietro e guardo al mio percorso provo un grande senso di gratitudine. La mia è stata una scelta coraggiosa: ho seguito il mio cuore senza pensare a quello che le persone avrebbero potuto dire di me. Ho fatto un salto nel buio e ho temuto anche di finire sotto un ponte. Oggi vivo in Spagna e lavoro come cameriera. Tutta l’esposizione al successo mi ha messo di fronte a una responsabilità enorme”. Ha comunque voluto precisare: “Dio non l’ho mai messo in discussione”.

Cristina Scuccia, dalla tonaca al bikini: presto sbarca in Honduras per L’Isola dei Famosi

Per Cristina Scuccia è all’orizzonte un nuovo, atteso mutamento, ovvero il passaggio dalla tonaca da suora al bikini. L’artista è tra le concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda dal mese di aprile su Canale 5.

Scuccia, fra i tanti reality italiani, ha scelto di partecipare a quello che mette maggiormente a nudo (in tutti i sensi) coloro che vi partecipano. Per Mediaset è, senza dubbio, una operazione interessante che potrebbe ben pagare dal punto di vista della rendita televisiva.

Con l’avventura è lecito immaginare che La felicità è una direzione possa godere di un’ampia pubblicità. Il brano è prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli e si contraddistingue per le atmosfere gioiose. Il testo invita tutti a prendere in mano le loro vite e pensare alla propria felicità.