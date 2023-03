Felicissima Sera 24 marzo, gli ospiti dell’esordio: ci sono Zucchero e Silvia Toffanin

Condividi su

Venerdì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda del debutto della seconda stagione di Felicissima Sera. Il programma è condotto dal duo comico Pio e Amedeo. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Felicissima Sera 24 marzo, il sottotitolo della nuova edizione è All Inclusive

Il sottotitolo della seconda stagione di Felicissima Sera, in partenza il 24 marzo, è All Inclusive. I comici, motivando tale scelta, hanno affermato: “Per evitare critiche abbiamo fatto uno spettacolo inclusivo. Ci siamo assicurati che tutte le minoranze siano rappresentate. Per esempio abbiamo un ballerino in sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza. Noi due, poi, forniamo la quota obbligatoria di meridionali”.

Felicissima Sera spera di replicare gli ottimi ascolti ottenuti nel primo ciclo di puntate inedite, trasmesse su Canale 5 nel 2021. I tre episodi hanno convinto oltre 4 milioni di spettatori, per una media share del 21,2%.

Felicissima Sera 24 marzo, si parte con Silvia Toffanin e Zucchero

Per il debutto del 24 marzo, a Felicissima Sera è accolto uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. Si tratta di Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari. A riconferma della sua popolarità ci sono i 60 milioni di dischi venduti, oltre che una candidatura agli Emmy Awards e la vittoria di sei IFPI Platinum Europe Awards. Zucchero, da oltre un anno, è il protagonista di una tournée mondiale, che in estate lo porta a realizzare dei concerti in Italia. Tra le città coinvolte ci sono Roma, Trieste e Caserta.

A Felicissima Sera, poi, è attesa Silvia Toffanin. La conduttrice, oramai da tempo, è il volto di Verissimo, show in onda nei pomeriggi del sabato e della domenica della rete ammiraglia del Biscione. Altro volto importante di Mediaset è quello di Michelle Hunziker, reduce dell’esperienza con Michelle Impossible & Friends e anche lei coinvolta negli sketch di Pio e Amedeo.

Gli altri ospiti

A Felicissima Sera del 24 marzo, inoltre, partecipa Elisa. Lo scorso 17 marzo l’artista ha pubblicato con i Negramaro e Jovanotti il singolo Diamanti, realizzato per festeggiare i primi 20 anni di carriera della band guidata da Giuliano Sangiorgi. I due conduttori danno spazio anche a Giovanna Civitillo. Lecito immaginare che con lei si possa parlare del marito Amadeus, ovvero il conduttore e il direttore artistico delle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Infine, nel corso di Felicissima Sera del 24 marzo c’è Gigi D’Alessio, fresco dell’esperienza come coach a The Voice Senior e a The Voice Kids.