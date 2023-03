Michelle Impossible & Friends, la puntata del 1° marzo: ospiti, interviste, cosa è successo

Condividi su

Mercoledì 1° marzo, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends. Il programma, come di consueto, è condotto da Michelle Hunziker. Al suo fianco la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Katia Follesa. Presente Aurora Ramazzotti, alla guida dello spazio dedicato al Roast Show.

Tanti gli ospiti attesi a Michelle Impossible & Friends del 1° marzo. In primis due grandi amici di Michelle, ovvero Serena Autieri e Claudio Bisio. Presenti, poi, la conduttrice Belen Rodriguez e i cantanti de Il Volo. Dopo la partecipazione di sette giorni fa torna Nina Zilli, mentre per la comicità c’è Antonio Ornano. Intervengono, infine, The Beatbox e Rocco Tanica.

Michelle Impossible & Friends 1° marzo, Il Volo

Inizia Michelle Impossible & Friends del 1° marzo. In anteprima la conduttrice, in videocollegamento, dedica un pensiero a Maurizio Costanzo: “Hai lasciato un segno nella televisione italiana, la serata di oggi la dedichiamo a te“. Successivamente, dopo la bella sigla, entra in studio Katia Follesa, che ha dell’alluminio in testa: “Io mi stavo facendo la tinta, da scaletta dovevo entrare nel secondo blocco!“. Segue, poi, il Mago Forest.

La conduttrice: “Gli incontri che facciamo sono fondamentali. Per questo dobbiamo sempre stare con gli occhi aperti: il destino, infatti, è imprevedibile“. Arriva Il Volo, ovvero Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. I cantanti raccontano gli esordi, svelando che la prima loro presenza all’estero è stata nella televisione tedesca, proprio in uno show condotto da Hunziker. Gianluca e Ignazio ricordano che all’inizio non hanno apprezzato il pezzo Grande amore. Dopo hanno compreso la potenza del brano, con il quale hanno poi trionfato a Sanremo 2015.

A Michelle Impossible & Friends del 1° marzo gli artisti si mettono in gioco con un esperimento: realizzare performance da solisti. Inizia Ignazio, che esegue Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Piero, invece, canta E lucevan le stelle, tratta dall’opera Tosca. Gianluca, infine, performa con Can’t help falling in love di Elvis Presley. I tre, dopo aver pubblicizzato Tutti per uno (in onda a maggio su Canale 5), duettano insieme con Grande amore.

A Michelle Impossible & Friends del 1° marzo c’è uno sketch comico di Katia Follesa, che accoglie una falsa Mina. Oltre a lei ci sono i finti Sylvester Stallone, Nino D’Angelo e Antonino Canavacciuolo. Poco dopo, sulle note di Vivo per lei, raggiunge il centro delle scene Claudio Bisio. L’attore recita con ironia un testo, accompagnato al pianoforte da Rocco Tanica. Al termine momento barzellette: un omaggio a Zelig, che prosegue con Raul Cremona, tra i comici più celebri che abbiano mai calcato il palco dello storico programma Mediaset. Bisio e Hunziker cantano la versione da balera di We are the champions, con ricordo del musicista e compositore Raoul Casadei.

Si cambia decisamente pagina: Michelle, Follesa, Nina Zilli e Serena Autieri ballano in stile Moulin Rouge. La loro è solo una breve parentesi, perché poi si dà il benvenuto a Belen Rodriguez. Lei e la conduttrice leggono dei testi che riassumono i momenti più complicati delle loro vite, tra cui il bullismo: “Le nostre vite sono il frutto delle nostre scelte. La vita è questa e ciò che siamo oggi dipende anche dai nostri errori“. Rodriguez è intervistata dal Mago Forest e nel faccia a faccia arriva Mai dire Belen, nel quale la Gialappa’s Band mostra alcuni dei momenti peggiori della carriera della conduttrice.

Michelle Impossible & Friends 1° marzo, i The Beatbox

A Michelle Impossible & Friends del 1° marzo ci sono i The Beatbox, cover band dei Beatles. A loro si aggiunge Michelle, che si improvvisa arpista. La padrona di casa si presta all’ormai consueto gioco di prestigio ad opera di Forest e Katia. Il “trucco” consiste in un tentativo di smolecolarizzarla e, successivamente, rimolecolarizzarla.

La serata si conclude con il Roast Show: la malcapitata ospite al centro delle critiche è Aurora Ramazzotti, che solitamente, invece, conduce lo spazio. Inizia Follesa: “Stai per partorire ed è la cosa più bella che possa succedere. Non ti voglio spaventare, ma preparati a non dormire la notte”. Antonio Ornano, tra i roastatori di giornata: “Tu non sei raccomandata: saresti in questo programma anche se ti chiamassi Aurora Hunziker!”. Il Mago aggiunge: “Finalmente sono ben pagato per insultare una donna incinta davanti a sua mamma. Congratulazioni per essere incinta: è la prima cosa che fai senza l’aiuto dei tuoi genitori”. Michelle Impossible & Friends del 1° marzo termina con una esibizione canora tra Hunziker, Zilli, Follesa e Autieri.