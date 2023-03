Il cantante mascherato 25 marzo, la diretta: maschere, esibizioni, svelamenti

Condividi su

Sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle ore 16:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Verissimo. Il programma, come di consueto, è condotto da Silvia Toffanin. Le due puntate sono fruibili in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 25 26 marzo, gli ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 25 marzo presenzia, in primis, Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, lo scorso anno tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, racconta alla conduttrice la sua rinascita. Nel 2019, Bortuzzo è rimasto vittima di uno scambio di persona e, mentre camminava per strada, si è trovato in mezzo ad una sparatoria. Da quel momento è costretto alla sedia a rotelle. Nonostante ciò, però, non ha rinunciato alla passione per lo sport. Il suo sogno, infatti, è quello di gareggiare alla Paralimpiadi di Parigi del 2024.

Nel corso di Verissimo del 25 marzo, poi, spazio a Costanza Caracciolo, ex velina e oggi mamma di due figli e moglie dell’ex calciatore Bobo Vieri. Inoltre, è previsto un faccia a faccia con Carol Alt, tra le top model più famose ed amate degli anni ‘80. Da qualche tempo ha percorso la strada di attrice, lavorando per registi del calibro di Woody Allen e Dino Risi.

Gli eliminati di Amici di Maria De Filippi

È accolta anche l’attrice Arianna Bergamaschi, che in queste settimane è la protagonista dello spettacolo teatrale Vlad Dracula. Con il musical diretto da Ario Avecone è in tournée in alcuni dei teatri più importanti del nostro paese. Infine, a Verissimo del 25 marzo si parla di Amici di Maria De Filippi. Toffanin, infatti, intervista i primi due eliminati del Serale, iniziato lo scorso sabato 18. Per questo motivo intervengono in studio la ballerina Megan e il cantante NDG che, per la prima volta, raccontato la loro avventura nel talent.

Verissimo 25 26 marzo, chi c’è nella puntata della domenica

A Verissimo di domenica 26 marzo presenziano per la prima volta nel programma Maria e Catello Celentano. I due ripercorrono il dolore per la scomparsa della figlia Angela, svanita nel nulla 27 anni fa. Un momento molto emozionante, poi, è quello con Lino Banfi. L’attore, con la Toffanin, ricorda l’amata moglie Lucia, morta il mese scorso in seguito a una malattia.

Una lunga intervista, inoltre, ha come protagonista Carolyn Smith. L’esperta di danza, giurata di Ballando con le stelle, di recente ha annunciato il ritorno del cancro, con il quale ha dovuto già lottare in passato. Spazio, poi, all’amicizia tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine sono attesi i tre nuovi giudici del Serale di Amici, ovvero Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.