Matrimonio a prima vista 5 aprile: tra Irene e Matteo l’unione va a gonfie vele

Domenica 2 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma, come di consueto, è condotto da Mara Venier. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 2 aprile, la festa per Jerry Calà

A Domenica In del 2 aprile è dedicato ampio spazio a Jerry Calà. L’attore, grande amico ed ex compagno della conduttrice, qualche settimana fa ha subito un infarto, dopo il quale fortunatamente è riuscito a recuperare in pieno.

Dopo il grande spavento, Mara ha scelto di festeggiarlo e, per tale motivo, in studio intervengono tanti amici e colleghi di Calà, a partire dal figlio Johnny. Ci sono, poi, Christian De Sica e Massimo Boldi, che hanno recitato diverse volte al fianco dell’attore. A loro si aggiungono Ezio Greggio, Andrea Roncato e Maurizio Vandelli.

Nello spazio, a Domenica In del 2 aprile, presenziano anche gli artisti Ivana Spagna e Shel Shapiro. Con loro Calà ha duettato durante il grande concerto organizzato all’Arena di Verona per celebrare i 70 anni di età e il cinquantesimo anniversario dall’inizio della sua carriera. In collegamento c’è il bassista dei Pooh Red Canzian. L’ultima sorpresa, per Jerry, è rappresentata da un contributo video realizzato per lui dai medici e dagli infermieri che gli hanno salvato la vita dall’attacco cardiaco.

Il ricordo di Enzo Tortora

Nel corso di Domenica In del 2 aprile è dedicato un lungo ricordo ad Enzo Tortora. Il giornalista, tra i personaggi più amati ed apprezzati in Italia, ha realizzato programmai tv entrati nella storia del nostro paese, come Portobello. Venier intervista la figlia Gaia, che presenta al pubblico il libro Testa alta ed avanti, dedicato al padre e uscito nelle librerie il 21 marzo scorso.

Una lunga intervista, poi, ha come protagonista Diodato. Il cantante parla del nuovo progetto musicale intitolato Così speciale. L’artista, inoltre, esegue alcuni dei suoi più grandi successi, come La vita meravigliosa e Fai rumore, con il quale ha vinto l’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Domenica In 2 aprile, J-Ax e Sabrina Salerno

A Domenica In del 2 aprile si continua a cantare con J-Ax. Il rapper racconta, tra le altre cose, l’emozione provata negli scorsi mesi per il debutto a Sanremo, dove ha presentato con DJ Jad il singolo Un bel viaggio. Mara Venier, nella diretta, realizza anche un’intervista doppia a Valeria Marini e alla mamma Gianna. Infine, una pagina è dedicata a Sabrina Salerno, in carriera autrice di sei album.