Back to School 5 aprile, diretta e recensione della prima puntata: Valeria Marini e Soleil

Mercoledì 5 aprile, alle 21:25 su Italia 1, si è svolto il primo appuntamento stagionale con Back to School. Lo show è condotto da Federica Panicucci. Con lei, in qualità di capoclasse, c’è Gianluca Fubelli. In ogni puntata alcuni Vip preparano l’esame di quinta elementare affiancati da tredici bambini fra i 7 e gli 11 anni. I piccoli hanno il compito di preparare gli speciali ripetenti sulle materie oggetto dell’esame.

Al termine del periodo di formazione, una Commissione composta da cinque autentici maestri elementari sottopone le celebrità alla prova finale. I partecipanti possono essere promossi o rimandati alla prossima puntata. A Back to School del 5 aprile partecipano Soleil Sorge, Michele Cucuzza, Pierpaolo Pretelli, Jenny De Nucci, Walter Zenga e Valeria Marini.

Back to School 5 aprile, inizia la diretta

Inizia Back to School del 5 aprile. Federica Panicucci dà il benvenuto al pubblico nello studio arredato ad Aula Magna. I vip protagonisti della serata fanno il loro ingresso in scena. La conduttrice saluta Nicola Savino, conduttore della scorsa edizione. Poi accoglie il capoclasse Gianluca Fubelli. È presentata la Commissione, presieduta da Bertucci e composta dalla new entry De Simone e dalle conferme Greaves, Innaurato e Rocca.

Anche in questa edizione, le puntate sono composte tramite un mix di momenti in studio e altri precedentemente registrati all’interno del campus. Panicucci spiega che in estate i concorrenti hanno studiato le materie oggetto di esame. Per facilitare il loro apprendimento sono stati affiancati da due tutor/bambini. Si parte con Zenga, Marini e De Nucci, che non sono accolti bene dai piccoli tutor, che credono che Marini sia “disoccupata” e definiscono Zenga un “antipatico”.

A Back to School del 5 aprile ci sono anche i parenti dei partecipanti. Tra loro Wendy e Giulia Salemi, ovvero mamma di Sorge e fidanzata di Pretelli. I test di ingresso dei tre sono un disastro: Marini, ad esempio, confonde i pannelli solari con le pale eoliche.

L’esame di Valeria Marini

A Back to School del 5 aprile è mostrato l’arrivo nel campus degli altri tre partecipanti, ovvero Michele Cucuzza, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino fa un po’ quel che vuole, ma viene redarguito a dovere dai maestri Irene e Matteo, che gli mettono una nota e affermano: “Giulia Salemi è decisamente meglio di te“. Lezione di storia per Valeria Marini, che non sa niente ma prende ottimo. C’è tempo anche per un “selfie stellare” con Raffaele e Sophie, suoi insegnanti.

Novità: da quest’anno i bambini parlano dei loro ripetenti con i membri della Commissione. La prima a svolgere l’esame di quinta elementare è Valeria Marini. È interrogata in storia da Bertucci e in matematica da Innaurato: il risultato, pur non essendo esaltante, è nel complesso buono. Nel corso dell’interrogazione il bidello Antonino è invitato ad accompagnare fuori dall’aula Pierpaolo Pretelli.

Back to School del 5 aprile continua con le lezioni di Michele Cucuzza e Jenny De Nucci. Il primo se la cava in storia, mentre la seconda ha delle esitazioni in geografia. Il giornalista e Pretelli, inoltre, hanno grossi problemi con lo spagnolo e l’inglese. Si svolge l’esame di Pierpaolo Pretelli, interrogato in inglese da Greaves e in arte da Innaurato. La sua performance è positiva.

Back to School del 5 aprile continua con la prova di Michele Cucuzza, che in estate, in compagnia dei bimbi nel campus, ha mummificato un wurstel. La maestra Rocca effettua domande di storia sugli antichi egizi. La materia a sorpresa è scienze, grazie alla quale esordisce la docente De Simone. L’ex mezzobusto del TG2 ha lacune sulla mummificazione, ma colleziona risposte esatte in scienze.

Back to School 5 aprile, gli esiti degli esami

A Back to School del 5 aprile arriva il momento del quiz di cultura generale, al quale presenziano tutti e sei i ripetenti in contemporanea. I quesiti variano dalla forma dei tortellini alle sorelle Kardashian. Un contributo video mostra l’impreparazione estiva di Zenga e Soleil. Proprio quest’ultima svolge l’esame di quinta elementare, con Innaurato che le domanda nozioni di grammatica italiana: non ne azzecca una. Non va meglio con la prova di matematica, alla quale è sottoposta con la prof Bertucci.

A Back to School del 5 aprile è oggetto di prova Walter Zenga, chiamato ad affrontare la geografia. Con De Simone, l’ex calciatore deve mettere in ordine cronologico alcuni ex Presidenti della Repubblica. L’ultima vip protagonista è Jenny De Nucci, che in estate ha legato particolarmente con i bimbi/maestri Valeria e Luca. Per l’attrice ci sono domande di geografia: deve associare le bandiere alle varie nazionalità. Seguono quesiti di italiano. De Nucci è sicuramente la migliore della serata.

La Commissione comunica gli esiti. I promossi sono Michele Cucuzza, Walter Zenga, Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini e Jenny De Nucci. Rimandata, invece, Soleil Sorge, che riproverà fra sette giorni. Back to School del 5 aprile termina qui.

La nostra recensione

Back to School, nel debutto della seconda stagione, conferma di essere un programma piacevole e ben fatto. Il format, rispetto allo scorso anno, è sostanzialmente rimasto invariato. Oltre al cast dei bimbi, l’unica grande novità è rappresentata da Federica Panicucci. La conduttrice ha raccolto il difficile testimone da Nicola Savino, che ha guidato la prima edizione. Nonostante la sfida fosse molto complicata, alla fine Panicucci ha superato a pieni voti l’esame. Il volto Mediaset, solitamente abituata a un tipo di conduzione più istituzionale, è riuscita ad adattarsi molto bene allo spirito scanzonato e ironico che contraddistingue lo show.

La costruzione delle puntate, così come l’anno scorso, prevede un alternarsi tra gli spazi in studio e le clip girate nel campus. Ed è proprio quest’ultima la parte che funziona meglio, anche grazie a un ottimo cast di bambini/maestri che riescono ad approcciare ai vip senza alcun filtro. Ad esempio, Valeria Marini è stata definita “disoccupata” mentre Walter Zenga un “antipatico”.

Sono leggermente troppo lunghi, invece, gli esami in studio. In questo senso, sarebbe opportuno un montaggio che renda il tutto più veloce e scorrevole, onde evitare che si spezzi il buon ritmo creato dalle clip registrate con i bimbi nel campus. A Back to School del 5 aprile, infine, non è ben chiaro il ruolo del capoclasse Gianluca Fubelli. Se è vero che in altri contesti la sua ironia rappresenta un punto di forza, è abbastanza evidente che non è questo il caso. Il comico, con i suoi interventi, ha spesso creato solo grande confusione.