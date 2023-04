Che tempo che fa 16 aprile, gli ospiti: intervista a Ed Sheeran

Condividi su

Sabat0 15 aprile, dalle ore 21:30 su Rai 1, è andata in onda la semifinale de Il cantante mascherato. Il programma è condotto da Milly Carlucci. Con lei i giudici Flavio Insinna, Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi. Sette le maschere ancora in gioco e uno di loro deve abbandonare subito il programma: in apertura di puntata, infatti, è comunicato l’esito dello spareggio tra Stella e Scoiattolo Nero. Chi perde è smascherato.

Ne Il cantante mascherato del 15 aprile sono ospiti Tullio Solenghi e Massimo Lopez, indiziati per essere sotto diversi personaggi. Inoltre, nella diretta si svolgono diversi duetti: Mietta con Ciuchino, Cugini di Campagna con Squalo, Ivana Spagna con Cavaliere Veneziano, Iva Zanicchi con Riccio, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti con Criceto. Anna Tatangelo, infine, si esibisce con colei che vince il già citato spareggio.

Il cantante mascherato 15 aprile, Scoiattolo Nero è Valeria Marini

Inizia Il cantante mascherato del 15 aprile. Si parte con l’esito dello spareggio. Stella afferma: “Devo tutto a mia mamma“, poi si esibisce con Cicale e La notte vola. Tutti sospettano che sia Simona Ventura. Tocca allo Scoiattolo Nero: “Vi do tanti baci stellari“, poi esegue A far l’amore comincia tu, Rumore e Tanti auguri. Standing ovation per Raffaella Carrà. I giudici sono convinti che sia Valeria Marini.

Il pubblico a casa elimina Scoiattolo Nero. Dovrebbe esserci lo smascheramento, ma ci sono problemi tecnici non meglio precisati. Ne approfitta Iva Zanicchi per una barzelletta. Dopo minuti interminabili di caos, finalmente si procede: Scoiattolo Nero è Valeria Marini. Ne Il cantante mascherato del 15 aprile sono accolti in studio Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Ovviamente, i due negano di essere coinvolti: i confronti, in questo programma, sono inutili.

La gara, nella semifinale, è articolata in tre sfide uno contro uno. Chi perde va al ballottaggio e chi vince è in automaticamente in finale. La prima è quella tra Criceto e Cavaliere Veneziano. Inizia Criceto: “Ho lavorato con Iva Zanicchi“. Esegue O ‘Surdato ‘Nnamorato con Facchinetti e Insinna. I giurati concordano su Nathalie Guetta, tranne Facchinetti e De Sica che continuano a dire Francesco Paolantoni. Segue Cavaliere Veneziano: “A Sanremo non ho cantato, ma ho fatto qualcosa di insolito per me“. Canta Easy Lady con Ivana Spagna. Per Francesco è Alessandro Egger, Christian, Flavio e Serena dicono Samuel Peron. I giurati e il pubblico a casa salvano Criceto, che dunque è finalista.

Le altre sfide

Il cantante mascherato del 15 aprile continua con Squalo vs Riccio. Il primo a raggiungere il palco è Squalo: “Siete tutti in alto mare. Quando finirà il programma, un’ora sola vi vorrei. Tra le mie passioni c’è il calcio: io tifo per una squadra che non sta andando male, ma potrebbe fare meglio”. Duetta con Cugini di Campagna su Anima mia. De Sica ipotizza Enrico Brignano, Facchinetti ritiene sia Teo Teocoli. Gli altri confermano Tullio Solenghi. È il momento di Riccio: “Sono nato a gennaio“. Canta con Zanicchi su Canzone. Quest’ultima, Francesco e Christian ritengono sia Nek, ma Flavio e Serena dicono Massimo Lopez. La maschera salva è quella del Riccio.

A Il cantante mascherato arriva il Mascherato per una notte: dopo un lungo medley, appaiono sul palco Lino e Rosanna Banfi, che si commuovono ricordando Lucia Zagaria. L’ultima sfida è tra Ciuchino e Stella. Inizia Ciuchino: “Ho ballato a Ballando con le stelle, ricevendo buoni risultati“. Performa Vattene amore con Mietta. Bortone e De Sica optano per Tullio Solenghi, ma Zanicchi, Facchinetti e Insinna ritengono sia Nina Frassica. Segue Stella: “Grazie! Un po’ di tempo fa sono stata protagonista di un intero universo”. Intona Essere una donna con Anna Tatangelo. I cinque investigatori sono concordi su Simona Ventura. Vince Ciuchino, che dunque raggiunge Criceto e Riccio in finale.

Il cantante mascherato 15 aprile, lo spareggio finale

Ne Il cantante mascherato del 15 aprile c’è lo spareggio finale tra i tre personaggi che hanno perso le loro partite. Si esibiscono di nuovo: il primo è Cavaliere Veneziano, poi c’è Squalo e Stella. All’una di notte, con già dieci minuti di ritardo, i Cugini di Campagna propongono Lettera 22, pezzo con il quale hanno gareggiato al Festival di Sanremo. La maschera salva è Cavaliere Veneziano. Neanche questa sera c’è uno smascheramento finale: l’eliminato, infatti, è comunicato nella finale di sabato prossimo. Il cantante mascherato del 15 aprile finisce qui.