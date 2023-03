Che tempo che fa 26 marzo, gli ospiti: in esclusiva Ben Affleck, Diodato e Sofia Goggia

Condividi su

Sabato 25 marzo, dalle ore 21:25 su Rai 1, è andato in onda il secondo appuntamento de Il cantante mascherato 2023. A condurre, come di consueto, Milly Carlucci, supportata dai giudici Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi. A loro spetta il compito di cercare di indovinare le identità delle otto maschere. Torna, poi, l’appuntamento con Il mascherato per una notte, nel quale una coppia vip si sottopone al gioco solo per una serata. L’ospite della puntata è il comico Nino Frassica.

Il cantante mascherato 25 marzo 2023, le prime esibizioni

Inizia Il cantante mascherato del 25 marzo 2023. La conduttrice ricorda che settimana scorsa Insinna, De Sica e Bortone hanno individuato Sandra Milo e Antonio Mezzancella, nascosti sotto Cigno. Ed è per questo che, nella puntata, godono della maschera d’oro. Con essa possono smascherare direttamente uno dei protagonisti: qualora indovinassero l’identità il concorrente è eliminato. Se, invece, non riescono a indovinare, il personaggio accede direttamente alla prossima puntata.

In studio giunge Nino Frassica vestito dal Maresciallo Cecchini, accompagnato da Pietro Pulcini (alias il brigadiere Ghisoni). Il loro obiettivo è comprendere se sotto Cricetina è nascosta Nathalie Guetta.

I primi concorrenti de Il Cantante mascherato del 25 marzo 2023 sono i Colombi: “Spesso serve che siamo uniti, ma in altre occasioni è necessario essere separati. Siamo insieme al 99%. Ci siamo incontrati per un colpo di fortuna”. Cantano Il triangolo di Renato Zero. Per De Sica sono Lillo e Greg, mentre Zanicchi riconferma Ema Stokholma ed Angelo Madonia. Insinna e Bortone dicono Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Per Facchinetti, infine, sono nascosti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Lo Scoiattolo Nero

Continua lo Scoiattolo Nero: “Quando sono nel bosco tutti mi corteggiano. Mi hanno detto che Federico Lauri: ma io sono una donna! Fatevi i fatti vostri, non chiedetemi chi sono”. Esegue E la luna bussò di Loredana Bertè. Tempo di ipotesi: Flavio afferma Roberta Morise, Serena dice Valeria Marini. Francesco “spara” Donatella Versace, mentre Iva pensa ad Elisabetta Gregoraci. Christian De Sica sceglie di utilizzare la maschera d’oro, convinto che sia Anna Falchi. L’attore, però, ha sbagliato e dunque Scoiattolo Nero accede alla prossima puntata.

Tocca a Cricetina: “Io non conosco Nathalie Guetta, non guardo la tv. Ho lavorato con qualcuno dei giurati“. Intona Dove sta Zazà di Gabriella Ferri. Tutti i giudici sono convinti che sia Nathalie Guetta. L’unica eccezione è Facchinetti, che pensa ci sia Francesco Paolantoni. Il palco è raggiunto da Frassica e Pulcini, che interrogano Cricetina. La loro conclusione è che la protagonista non è Guetta, bensì Raoul Bova.

Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 è arricchito dal Riccio: “Iva, lascia che io sia il tuo brivido più grande. Ho cantato con i più grandi, mi è venuta nostalgia del Festival di Sanremo. Lo scorso anno ho detto una piccola bugia. Ho cantato più volte a Sanremo, ma non ho mai vinto”. Canta La voce del silenzio di Massimo Ranieri. Secondo Facchinetti, Bortone e Zanicchi è celato Nek. Insinna pensa a Massimo Lopez. De Sica spara Giampiero Mughini.

Il cantante mascherino 25 marzo 2023, il Porcellino

Ne Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 c’è il Porcellino: “Mi diverte essere oggetto di investigazione. Ho combattuto per essere me stesso. Vi auguro una buona domenica“. Performa con un medley di Giorgio Gaber. Flavio, Serena e Francesco sono sicuri che sia Maurizio Ferrini. Per Christian è Renato Pozzetto.

È il momento del mascherato per una notte, sul palco dietro a Cuore. Cantano una lunga serie di hit, tra cui Sarà perché ti amo. Palese che siano Albano e Jasmine Carrisi. E infatti, dopo dieci minuti di chiacchiere poco interessanti, padre e figlia sono smascherati. C’è anche la barzelletta di Zanicchi.

Si torna alla gara con Ciuchino: “Da quando sono salito sul palco ho ricevuto tanti segnali di ammirazione. Realizzare i miei sogni è stato difficile. Ricordo la contentezza dei miei genitori quando hanno visto per la prima volta un giornale con il mio nome scritto in prima pagina“. Intona una versione moderna de Nuntereggae più di Rino Gaetano. Per Insinna, De Sica, Facchinetto e Zanicchi è Nino Frassica. Bortone è convinta da Massimo Ranieri.

Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 prosegue con lo Squalo: “Mi sono dovuto trasformare in uno squalo. Capelli bianchi? Io ne so qualcosa”. Intona Certe notti di Luciano Ligabue. Secondo tutti è Drusilla Foer. Serena Bortone esercita la maschera d’oro: anche in questo caso l’identità non è quella giusta. Lo Squalo, dunque, è alla prossima puntata.

Valeria Fabrizi è Rosa

Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 continua con il Cavaliere Veneziano: “Il mio corpo e la seduzione è fondamentale per quello che faccio. Per tutta la mia vita sono stato confinato a un ruolo e spero che questo possa essere un nuovo inizio. Sono vanitoso, ma non è questo il motivo per cui mi specchio molto spesso”. Dà voce a Noi due nel mondo e nell’anima dei Pooh. Per Francesco è Clementino, ma per Flavio, Iva e Serena è Samuel Peron. Serena dice Gabriel Garko, Christian, infine, pensa ad Alessandro Egger.

Va avanti Stella: “Voglio ringraziare tutti per i miei complimenti. Mi sto divertendo un sacco. Non avete capito un granché di me. Io non ho mai avuto paura, ma in certi periodo avrei preso a calci tutto il mondo”. Intona Made in Italy di Rosa Chemical. Secondo Bortone, De Sica e Insinna è Simona Ventura. Facchinetti e Zanicchi, invece, pensano sia Valeria Marini e Chiara Francini. Da segnalare una risposta un po’ piccata di Stella alla conduttrice di Oggi è un altro giorno, accusata di guardare la telecamera e non il palco.

Il cantante mascherato del 25 marzo continua con Rosa: “Sono un fiore bellissimo, ma pieno di spine per la mia esuberanza. Sono stata ripresa più volte“. Interpreta Ritroverai di Bruno Lauzi. Plebiscito di nomi per Valeria Fabrizi, ipotesi di Christian, Iva, Francesco e Flavio. Serena è l’unica ad avere un’altra idea, cioè Angela Brambati. Il conduttore de L’Eredità usa la maschera d’oro: con lo svelamento si toglie la maschera proprio Valeria Fabrizi. Dunque Rosa non è più in gioco.

Il cantante mascherato 25 marzo 2023, le ultime esibizioni

L’ultima esibizione de Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 c’è Ippopotamo: “Io non sono italiano, ma amo il vostro paese. Da giovane lanciavo i giornali“. Bortone dice Mal, De Sica, Facchinetti, Insinna e Zanicchi credono sia Bobby Solo. È il momento dei verdetti. Il pubblico social ha salvato Cricetina. Serena Bortone salva Il cavaliere veneziano, Christian De Sica dà l’immunità a Ciuchino. Iva Zanicchi salva l’Ippopotamo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, infine, optano per il Riccio e il Porcellino. Il ballottaggio è tra Stella e i Colombi. Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi, poi è comunicato che gli eliminati sono i Colombi. Sotto la maschera ci sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il cantante mascherato del 25 marzo 2023 termina qui.