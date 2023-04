Primo Appuntamento 18 aprile, la diretta: i single, gli appuntamenti e come sono andate le cene

Condividi su

Lunedì 17 aprile, alle ore 19:20 su Real Time, è prevista la messa in onda della prima puntata di Tutti insieme in cucina. Il programma, novità della rete, è fruibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.

Tutti insieme in cucina, il conduttore è Anthony Genovese

Il conduttore di Tutti insieme in cucina è Anthony Genovese. Lo chef, nato nel 1968, non è un volto molto celebre dal punto di vista televisivo. Nel settore, però, è tra i professionisti più apprezzati, forte anche delle due stelle Michelin ricevute per il ristorante Il Pagliaccio di Roma. Oltre che in Italia, ha lavorato in Malesia, Gran Bretagna, Francia e Giappone.

Tutti insieme in cucina è una produzione originale di Fremantle Italia e della Warner Bros. Discovery. La trasmissione è composta da un totale di venti puntate, dalla durata di circa un’ora ciascuna. L’esperimento, comunque, potrebbe essere allungato con ulteriori appuntamenti qualora ottenesse buoni ascolti.

Come funziona il nuovo cooking show

Tutti insieme in cucina è un cooking show nel quale si fronteggiano due fazioni. Queste sono composte da nuclei famigliari o da gruppi di amici e conoscenti. La particolarità è che gli sfidanti, diversi in ogni appuntamento, non presenziano fisicamente in studio ma, bensì, sono collegati dalle loro case.

Lo scopo è quello di riuscire a replicare alla perfezione una ricetta di Anthony Genovese. Nel corso delle puntate, lo chef realizza due preparazioni, definiti i piatti del giorno. Inoltre, gli sfidanti devono mostrare di essere in possesso di nozioni teoriche attraverso un divertente quiz.

Tutti insieme in cucina, gli ospiti

Di volta in volta, a Tutti insieme in cucina il conduttore è aiutato da alcune guest star. Sono diversi, infatti, i personaggi celebri che si alternano sul palco del programma. In primis c’è la cantante Bianca Atzei, oltre al conduttore e inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Attesi Gianpaolo Gambi e le domestic planner Titty e Flavia, per anni nel cast di Detto Fatto.

A Tutti insieme in cucina, poi, c’è la speaker radiofonica Rebecca Staffelli, oltre al conduttore e autore televisivo Alessandro Di Sarno. Gli appuntamenti sono arricchiti dal comico Omar Fantini e dal giornalista ed opinionista Francesco Oppini. Infine, presente il conduttore Marco Balestri, accompagnato dalla figlia Beatrice.

Anche il pubblico a casa può cimentarsi nel gioco. Prima di ogni puntata, infatti, i profili social di Real Time mettono a disposizione gli ingredienti necessari per realizzare i piatti che lo chef cucinerà.