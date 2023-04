Concerto Primo Maggio 2023 conferenza stampa: cast, dichiarazioni, conduttori

Condividi su

Martedì 25 aprile, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco. Il programma, come di consueto, è condotto da Nek. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Dalla strada al palco 25 aprile, la penultima puntata

In Dalla strada al palco del 25 aprile i protagonisti sono, ancora una volta, gli artisti di strada. Il format è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Stand by me. La regia è a cura di Sergio Colabona, mentre i protagonisti si esibiscono sul palco accompagnati dalla band del maestro Luca Chiaravalli.

Gli ascolti della seconda stagione del programma sono buoni, seppur in calo rispetto a quelli registrati dodici mesi fa. Lo scorso anno, infatti, le quattro puntate hanno ottenuto 1,1 milioni di telespettatori con una share media dell’8,8%. Fino ad ora, invece, gli appuntamenti della nuova edizione sono visti da un milione di persone con una share del 6%.

Nella puntata sono votati gli ultimi finalisti

In Dalla strada al palco salgono sul palco gli ultimi artisti alla ricerca di un posto in finale. I partecipanti, in particolare, propongono al pubblico le loro abilità legate ad ogni forma di arte. Per questo ci sono performance che spaziano dal canto al ballo, passando anche per la musica e la giocoleria. Hanno spazio, poi, le storie personali dei concorrenti, che sono supportati in studio o in collegamento da amici e familiari.

Dalla strada al palco 25 aprile, chi sono i passanti importanti

Ogni performance, in Dalla strada al palco del 25 aprile, è sottoposta alla votazione del pubblico in studio. I due che ottengono il punteggio più alto sono qualificati automaticamente in finale. A essi se ne aggiunge un terzo, votato direttamente dai passanti importanti. In totale sono quindici i finalisti che si contendono il titolo di Miglior artista di strada nella finale di martedì 2 maggio.

In occasione della semifinale del 25 aprile, i giurati vip di Dalla strada al palco sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. La coppia, in questa stagione televisiva, ha lavorato a Tale e quale show, dando vita a numerose gag comiche. Per Paolantoni non è la prima volta nel ruolo di passante importante, avendo già partecipato nella seconda puntata del 4 aprile. In quella circostanza, al suo fianco era presente l’attrice Nathalie Guetta.