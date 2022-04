Concertone Primo Maggio 2022, il cast: sul palco anche Marco Mengoni e Valerio Lundini

Condividi su

Domenica 1 maggio, dalle ore 15:30 su Rai 3, va in onda il Concertone del Primo Maggio 2022. L’evento si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Il Concertone è promosso dalle sigle sindacali CISL, CGIL e UIL, mentre è prodotto da iCompany.

Concertone Primo Maggio 2022, l’evento sarà condotto da Ambra Angiolini

Il Concertone del Primo Maggio 2022 è condotto, per il quinto anno consecutivo, da Ambra Angiolini. L’evento, come detto, partirà alle 15:30, quando inizierà la prima parte. Questa si concluderà alle 19:00. Il concerto, poi, riprenderà il via, sempre su Rai 3, dalle ore 20:00 fino a mezzanotte. Oltre che sul terzo canale Rai, l’evento sarà trasmesso anche in streaming su Rai Play. Sarà possibile, poi, seguire il concerto anche su Rai Radio 2.

Il sottotitolo del Concertone del Primo Maggio 2022 è quest’anno Al lavoro per la pace. Dopo due anni di pandemia, infatti, l’evento di quest’anno sarà contraddistinto dalla solidarietà all’Ucraina, da oltre due mesi al centro di una violenta aggressione da parte dell’esercito russo. L’obiettivo degli organizzatori sarà dibattere sul presente per poter affrontare il futuro con visione più aperta, responsabilità e speranza. Durante l’evento, infatti, si dibatterà di molti temi importanti come il lavoro, la sanità, la condizione femminile, i diritti, la sicurezza, l’accoglienza e i giovani.

Concertone Primo Maggio 2022, sul palco i Go-A, la band ucraina che rappresenterà il paese all’Eurovision

Il Concertone del Primo Maggio 2022, per festeggiare il ritorno alla piazza, ospiterà anche alcuni importanti artisti internazionali. Sul palco di San Giovanni, infatti, saliranno i Go-A, band proveniente dall’Ucraina. Il gruppo, composto da tre cantanti, rappresenta il paese dell’est Europa durante l’Eurovision Song Contest 2022.

Sul palco, poi, ci saranno anche gli artisti di Notre Dame de Paris. I protagonisti dell’opera si esibiranno con una performance speciale, per festeggiare vent’anni di straordinari successi.

Il cast completo

Oltre agli ospiti internazionali, comunque, sul palco del Concertone del Primo Maggio 2022 saliranno numerosi artisti italiani. In primis ci sarà Marco Mengoni, alla sua prima partecipazione all’evento.

Sono previste poi, le partecipazioni di Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Ariete, Rancore, Venerus, Psicologi, Mara Sattei, Mace (feat Rkomi, Venerus, Joan Thiele, Gemitaiz e Colapesce), Rkomi, Tommaso Paradiso, Willy Peyote, Bresh, Rovere, Fabrizio Moro e Ornella Vanoni.

Al Concertone del Primo Maggio 2022, poi, parteciperanno anche L’Orchestraccia, Clementino, Deddy e Caffellatte, Sinkro, Enrico Ruggeri, Max Pezzali, Coma_Cose, Mecna, Fasma, Bigmama, Claver Gold, Le Vibrazioni, Mecna, Mobrici, Angelina Mango, Hu, Mr. Rain, Luca Barbarossa e Extraliscio, VV e, infine, Bandabardò & Cisco.

Concertone Primo Maggio 2022, gli ospiti

Oltre che i tanti cantanti, però, durante il Concertone del Primo Maggio 2022 saliranno sul palco anche numerosi ospiti. In primis, il divulgatore scientifico Barbascura. Per il mondo del giornalismo saranno presenti Francesca Barra, Giovanna Botteri e Riccardo Iacona. Sul palco, poi, anche l’attore Claudio Santamaria, il regista Marco Paolini e il comico e conduttore televisivo Valerio Lundini.

Infine, durante il concerto, si esibiranno anche i tre finalisti di 1MNEXT, il contest dell’evento che ha ricevuto più di mille iscritti. Nel corso della serata sarà decretato l’artista vincitore.