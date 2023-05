L’Isola dei Famosi 8 maggio: eliminato Christopher Leoni, Cecchi Paone contro il programma

Condividi su

Lunedì 8 maggio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. La puntata è condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. L’inviato in Honduras, invece, è Alvin. Nella lunga diretta è conosciuto il nome dell’eliminato. A rischio ci sono Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia e Christopher Leoni.

L’Isola dei Famosi 8 maggio, inizia la diretta

Inizia la diretta de L’Isola dei Famosi dell’8 maggio. Alvin annuncia l’assenza di Simone Antolini, che ha avuto un malore e, dunque, non può partecipare alla puntata. L’inviato, comunque, rassicura tutti sul suo ritorno nel gioco. Alvin annuncia l’assenza di Simone Antolini, che ha avuto un malore e, dunque, non può partecipare alla puntata. L’inviato, comunque, rassicura tutti sul suo ritorno nel gioco.

Il primo argomento riguarda le tensioni tra Helena Prestes e gli altri vip. Tra i più critici ci sono Fiore Argento e Marco Mazzoli, che l’accusa di falsità. Dello stesso avviso anche Cristina Scuccia: “Quando è con me e vede le telecamere cerca sempre di creare dei contenuti, ma io non sono qui per questo”. La serata va avanti con lo scontro tra Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Blasi chiude il televoto: la prima concorrente salva è Cristina Scuccia. L’eliminato è Christopher Leoni.

L’Isola dei Famosi dell’8 maggio prosegue. La produzione informa che da oggi le coppie sono sciolte. Ogni partecipante gioca per sé: le donne entrano nella tribù delle chicas, gli uomini in quella degli hombres. Alessandro Cecchi Paone va su tutte le furie: “Avevamo degli accordi, sin da settembre era chiaro che io e Simone saremmo dovuti stare per forza in coppia“. Ilary Blasi glissa: “A me questo non risulta, ma abbiamo una settimana per verificare come stanno le cose. Ne riparliamo la prossima settimana“. Papi e Luxuria provano a mediare senza successo.

Faccia a faccia tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Durante L’Isola dei Famosi dell’8 maggio è il momento di una prova ricompensa. Le compagini delle donne e degli uomini si sfidano in una prova di apnea: in palio ci sono farina, olio e pelati. Vincono gli hombres. Blasi obbliga ogni tribù a realizzare una catena di scelte: i due esclusi (ovvero coloro che non sono stati scelti da nessuno) finiscono direttamente in nomination.

Iniziano gli uomini: il primo salvo (tramite estrazione) è Paolo Noise. Di seguito l’elenco delle scelte arrivate, per l’appunto, a catena: Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Fabio dei Jalisse e Alessandro Cecchi Paone. Finisce a rischio eliminazione Gian Maria Sainato. Lo stesso meccanismo vale per le donne. La sorte salva Pamela Camassa, dalla quale si origina la seguente catena: Alessandra dei Jalisse, Cristina Scuccia, Helena Prestes e Corinne Clery. In nomination, dunque, Fiore Argento.