Stasera in tv martedì 9 maggio 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 8 maggio 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, trasmissione ideata e condotta da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 8 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, l’ultimo episodio della fiction Un passo dal cielo 7. Titolo dell’episodio: “L’ultima verità”. Tutti i segreti vengono a galla: Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e il rebus della morte di Roberta sembra finalmente risolto. E così Manuela (Giusy Buscemi) può fare avere giustizia a Gregorio. Intanto Vincenzo deve chiarire i suoi sentimenti per Carolina.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Prosegue la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci, che quest’anno approfondisce temi come il Piano nazionale per far fronte alla crescente carenza idrica, l’eterna emergenza rifiuti a Roma e gli errori commessi dal governo Conte nella prima fase della pandemia di Covid-19.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La trasmissione ideata e condotta da Nicola Porro fornisce un quadro mai banale della situazione italiana e internazionale: anche questa sera in primo piano il faticoso lavoro di Giorgia Meloni, alle prese con le critiche dell’opposizione e alcune iniziative poco gradite dei membri della maggioranza.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Le insicurezze di Cristina Scuccia, le incomprensioni tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, l’allegria di Paolo Noise e Marco Mazzoli, gli oscuri regolamenti delle prove che Alvin tenta invano di spiegare ad Ilary Blasi: con la nuova edizione dell’Isola non c’è il rischio di annoiarsi.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Ultima puntata per il programma di Roberto Giacobbo. La serata si apre in Sardegna per parlare delle coincidenze che hanno portato alla nascita dell’umanità. Si torna poi in Egitto, per parlare della Sfinge: forse a Giza ne esiste un’altra. Infine scopriamo i segreti della Villa di Corliano a San Giuliano Terme.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Fatti e personaggi dell’attualità sono protagonisti del programma di Lilli Gruber. L’ex volto del Tg1 è al timone del programma dal 2008: dopo una stagione in cui è stata affiancata da Federico Guiglia, ha poi condotto da sola.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Dal Teatro Galleria di Legnano, Elettra Lamborghini conduce una nuova serata all’insegna della spensieratezza. Tra i protagonisti c’è anche Valentina Persia, che ha debuttato in tv nel 1994, nello show di Canale 5 “La sai l’ultima?”

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality La clinica della pelle. Caroline si rivolge alla dottoressa Emma Craythorne perché il suo volto è costantemente coperto da peluria. Più tardi in studio si presenta Antony che ha delle piccole masse sui genitali che gli rendono difficile avere una vita sessuale.

I film di questa sera lunedì 8 maggio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’Brien.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, Asino vola, con Francesco Tramontana. Il piccolo Maurizio, cresciuto con la mamma Rosa nella più povera periferia di Reggio Calabria, litiga con una gallina dispettosa, parla con un asino e ha un sogno: suonare il tamburo nella banda del quartiere.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2015, di Sam Mendes, Spectre, con Daniel Craig, Christoph Waltz. La defunta M ha lasciato un compito a James Bond: eliminare la micidiale organizzazione Spectre. Intanto, il governo britannico sta pensando di rivoluzionare i servizi segreti.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2013, di Gary Fleder, Homefront, con Jason Statham, James Franco. Phil Broker, ex agente della Dea, si trasferisce con la famiglia in un paesino, per stare lontano da violenza e affari sporchi. Ma viene preso di mira dal narcotrafficante Gator.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Roman Polanski, Il pianista, con Adrien Brody, Frank Finlay. Varsavia, 1939. Wladyslaw Szpilman è un noto pianista. La sua vita viene sconvolta dall’invasione nazista. Prigioniera nel ghetto, assiste impotente alle persecuzioni razziali.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Niall Johnson, Mum’s List – La scelta di Kate, con Rafe Spall, Emilia Fox. La vita di Kate e Singe Greene è sconvolta quando lei scopre di avere un male incurabile. Negli ultimi giorni di vita, la donna crea una lista, riportando pensieri, ricordi e speranze.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Luca Miniero, Un boss in salotto, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo. Cristina vive al Nord con la famiglia, nascondendo di essere napoletana. Ma un giorno suo fratello, implicato in un processo di camorra, chiede di scontare da lei gli arresti domiciliari.

Stasera in tv lunedì 8 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di John Michael McDonagh, The Forgiven, con Ralph Fiennes, Jessica Chastain. David e Jo Henninger si recano in Marocco per partecipare alla festa di un loro amico. Dopo il pranzo, i due si mettono in viaggio verso Tangeri, ma durante il tragitto….

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Jean Stéphan Sauvaire, Una preghiera prima dell’alba, con Joe Cole. La vera storia del pugile inglese Billy Moore, rinchiuso nella prigione più famigerata della Thailandia. In un mondo di droga e violenza, si ritrova a combattere nei tornei di muay thai.

Su Sky Cinema Action, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio dela moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il Marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2021, di Lisa Joy, Frammenti del passato – Reminiscenze, con R. Ferguson, H. Jackman. Nick è un investigatore privato che riesce a penetrare nella mente facendo riemergere ricordi ed emozioni. Ma l’incontro con una nuova cliente, Mae, cambierà le cose.