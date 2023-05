GialappaShow, la conferenza stampa: parlano i conduttori

Condividi su

Martedì 9 maggio, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa di GialappaShow. Il programma rappresenta il ritorno televisivo della Gialappa’s Band. Il gruppo, per l’occasione, si trasforma da trio a duo. I protagonisti, infatti, sono Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Con lui il comico Mago Forest, Jean Claude e una serie di altri comici. L’esordio è previsto su TV8 per la prima serata di domenica 21 maggio. La stagione, in totale, è composta da otto puntate.

GialappaShow conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di GialappaShow. Prende la parola Antonella D’Errico di Sky Italia: “Da tempo sognavamo di realizzare un programma generalista su Sky. Esordiamo il 21 maggio e andiamo in contemporanea su Sky Uno e TV8. Per noi non siamo alla fine della stagione: il nostro obiettivo è rimanere accesi tutto l’anno”. Fabrizio Ievovella di Banijay Italia: “Siamo contenti di poter lavorare con un pezzo di storia della televisione italiana come la Gialappa’s. Mantengono il loro stile e speriamo che possano scoprire nuovi talenti, come già hanno fatto in passato“.

Nella conferenza stampa di GialappaShow intervengono Marco Santin e Giorgio Gherarducci: “Noi non volevamo essere qui, ma sono gli unici che ci hanno preso (ridono, ndr). Abbiamo lo studio con il Mago Forest, ma dietro abbiamo un altro spazio dove accadono illegalità. D’altronde è ciò che avviene in ogni locale milanese”.

I due aggiungono: “Commenteremo anche dei programmi satellitari come Ex on the beach e X Factor. Nell’idea dovrebbero arrivare degli ospiti musicali. Forest, ogni puntata, è affiancato da una co-conduttrice sempre differente. Nel debutto avremo Paola Di Benedetto“. In seguito presentano tutto il cast: oltre ai già citati ci sono anche Antonio Ornano, Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Toni Bonji, Alessandro Betti e Valentina Barbieri.

Le domande dei giornalisti

Durante la conferenza stampa di GialappaShow è mostrata una serie di clip che anticipano le gag del format. Ci sono le parodie degli chef e dei guru di internet. La Gialappa’s precisa: “Da quando siamo in due prendiamo sempre un capoprogetto. Per questa avventura ci ha aiutato Lucio Wilson“.

Iniziano le domande. La prima riguarda l’assenza di Carlo Taranto e il coinvolgimento dello sport nello show. Il duo comico afferma: “Carlo non vuole più muoversi dalla sua reggia in Liguria. L’ultimo suo lavoro è stato il libro e ha accettato di farlo solo perché poteva partecipare da casa. Per quanto riguarda lo sport, il calcio ci sarà poco perché ormai siamo vicini alla fine della stagione. Magari puntiamo sui motori”.

Durante la conferenza stampa di GialappaShow è domandata ai protagonisti l’influenza del politicamente corretto nel programma: “Puntiamo alle trenta denunce entro la quinta puntata. Noi siamo pronti, tanto oramai chiunque si offende per ogni cosa“. Sul ritorno di Mai dire: “Mediaset ce lo ha proposto diverse volte, ma noi desideravamo portare qualche novità e TV8 ci ha fatto una proposta in tal senso. In futuro potremmo fare qualche reunion di Mai dire, ma solo per poche puntate evento”. La conferenza stampa di GialappaShow termina qui.