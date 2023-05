Le Iene 9 maggio, i servizi: il dietro le quinte della pseudo apparizione della Madonna di Trevignano

Condividi su

Martedì 9 maggio, dalle ore 21:00 su Rai 2, è prevista la messa in onda della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. L’appuntamento è ambientato nella Liverpool Arena di Liverpool e, per l’Italia, è condotto da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. La puntata è visibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Eurovision Song Contest 2023 prima semifinale, i conduttori

L’Eurovision Song Contest 2023, come noto, si svolge nel Regno Unito e l’organizzazione è a cura della BBC. L’UK ha preso in mano le redini dello show dopo il forfait dell’Ucraina, che nel 2022 ha vinto con i Kalush Orchestra. A causa della guerra, però, il paese dell’est Europa non ha potuto ospitare la kermesse.

I conduttori dell’Eurovision Song Contest 2023 sono Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina. La prima è una cantante, vincitrice della versione britannica di Ballando con le stelle. La seconda è un’attrice di fama internazionale, vincitrice di un Emmy e nel cast di serie come Ted Lasso, Il Trono di Spade e Sex Education. La terza, invece, è un’artista ucraina, frontwoman dei The Hardkiss.

Chi è già qualificata in finale e come funziona il televoto

Nell’Eurovision Song Contest 2023 cambia il meccanismo di voto. La grande novità, infatti, è che è possibile votare anche dalle nazioni non in gara. Resta ancora in piedi il divieto di votare per il rappresentante del proprio paese. Tale regola è in vigore sia per il pubblico che per le giurie tecniche.

Come di consueto vi sono alcune nazioni automaticamente iscritte alla finale. Queste sono le cosiddette Big Five, cioè Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. A loro si aggiunge l’Ucraina, che come già detto ha vinto in quel di Torino l’anno scorso.

Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 si esibiscono in quindici. Queste hanno il diritto di voto insieme a Francia, Germania e Italia. Al termine della diretta sono comunicati i nomi dei dieci qualificati alla finale del 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023 prima semifinale, l’ordine di uscita dei cantanti

Di seguito l’elenco dei cantanti in gara nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.

Norvegia : Queen of Kings con Alessandra ;

: Queen of Kings con ; Malta : The Busker con Dance ;

: The Busker con ; Serbia : Luke Black con Samo Mi Se Spava ;

: Luke Black con ; Lettonia : Sudden Lights con Aija ;

: Sudden Lights con ; Portogallo : Mimicat con Ai Coracao ;

: Mimicat con ; Irlanda : Wild Youth con We Are One ;

: Wild Youth con ; Croazia: Let 3 con Mama SC!.

A loro, nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 si aggiungono i seguenti artisti.

Svizzera : Remo Forrer con Watergun ;

: Remo Forrer con ; Israele : Noa Kirel con Unicorn ;

: Noa Kirel con ; Moldavia : Pasha Parfeni con Soarale si Luna ;

: Pasha Parfeni con ; Svezia : Loreen con Tattoo ;

: Loreen con ; Azerbaijan : TuralTuranX con Tell Me More ;

: TuralTuranX con ; Repubblica Ceca: Vesna con My Sister’s Crown ;

Ceca: Vesna con ; Paesi Bassi : Mia Nicolai e Dion Cooper con Burning Lights ;

: Mia Nicolai e Dion Cooper con ; Finlandia: Kaarija con Cha Cha Cha.