Champions League 2023 semifinali andata, la programmazione tv: Milan – Inter su TV8

Sabato 6 maggio inizia il Giro d’Italia 2023 e, per l’occasione, alcune emittenti modificano le proprie programmazioni tv. In particolare, Rai 2 trasmette tutti i giorni in diretta le tappe della competizione ciclistica più importante del nostro paese.

Giro d’Italia 2023 programmazione tv, la tappa finale il 28 maggio con arrivo a Roma

Il Giro d’Italia 2023, come già detto, coinvolge le reti Rai (e non solo) da sabato 6 a domenica 28 maggio. In tale data, infatti, i corridori svolgono il capitolo conclusivo, che si svolge nella capitale Roma. Fatto, questo, decisamente storico: è la quinta volta che accade in 106 edizioni.

La corsa rosa è composta da 21 tappe, per un totale di 3489 km percorsi. Sono diverse le frazioni contraddistinte da salite, come dimostra l’impressionante dato dei 51,400 metri di dislivello. La TV di Stato, a differenza di quanto è accaduto in passato, ha nella programmazione tv la diretta integrale di tutte le tappe.

Il palinsesto di Rai 2

La programmazione tv Rai, in occasione del Giro d’Italia 2023, parte con Aspettando il giro, al via 45 minuti prima dell’inizio delle corse. Lo spazio, in onda su Rai Sport direttamente dal villaggio della partenza, è condotto dalla coppia composta da Tommaso Mecarozzi e Stefano Garzelli.

Sempre sul canale tematico, poi, spazio alla cronaca in tempo reale della tappa, visibile su Rai 2 a partire dalle ore 14:00 e fino a quando i ciclisti raggiungono il traguardo finale. Il commento è a cura di Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi. A loro si aggiungono Giada Borgato e Stefano Rizzato, che sono i cronisti scelti per seguire il gruppo in moto, direttamente dalla strada.

La programmazione tv della seconda rete prosegue con un altro storico programma legato al Giro d’Italia. Si tratta di Processo alla tappa, condotto da Alessandro Fabretti e in diretta sino alle ore 18:00. Rai Sport, poi, riprende la linea alle 20:00, quando trasmette l’ampio reportage dal titolo Arriva il giro. A mezzanotte, infine, è proposta in replica la tappa della giornata. Tutti gli appuntamenti sono visibili in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Giro d’Italia 2023 programmazione tv, l’offerta di Eurospot

Il Giro d’Italia 2023 è nella programmazione tv di Eurosport, visibile su DAZN e su Sky (al canale 210). L’emittente Discovery, così come la Rai, trasmette la diretta integrale di tutte e ventuno le tappe, che sono precedute da una lunga anteprima. La telecronaca è a cura di Riccardo Magrini, Luca Gregorio, Moreno Moser e Wladimir Belli. Nel corso delle giornate, inoltre, nei palinsesti di Eurosport ci sono vari highlights della corsa svolta il giorno prima.