Elodie live dal Forum di Assago: su Prime Video l’evento visibile in diretta dalle 21:15

Venerdì 12 maggio, dalle ore 21:25 su Canale 5, è prevista la messa in onda della terza puntata de I migliori anni. Il programma, come di consueto, è condotto da Carlo Conti. Con lui torna Flora Canto. L’appuntamento è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

I migliori anni 12 maggio, Alessia Marcuzzi è la protagonista della rubrica My list

Ne I migliori anni del 12 maggio partecipa Alessia Marcuzzi. La conduttrice, negli scorsi mesi tornata in Rai grazie al programma Boomerissima, è la protagonista della rubrica My list. Marcuzzi, in tale spazio, regala al pubblico un racconto inedito della sua vita attraverso le canzoni preferite.

A I migliori anni del 12 maggio, poi, c’è Marco Masini. Il cantante, in carriera, ha pubblicato 23 album e ha ottenuto degli importanti riconoscimenti, come la vittoria di due Festival di Sanremo. Il primo nel 1990 nella categoria delle Novità, mentre il trionfo fra i big è arrivato nel 2004 con L’uomo volante. Masini è oggetto delle interviste Hit parade, durante le quali canta alcune delle sue canzoni più note. Tra queste è lecito attendersi Ci vorrebbe il mare, T’innamorerai e Ti vorrei.

I migliori anni 12 maggio, la musica italiana

Durante I migliori anni del 12 maggio è omaggiata la musica italiana. Per farlo, si alternano sul palco vari artisti, che si esibiscono rigorosamente in live. Ad arricchire le loro performance c’è l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Inoltre è presente un corso di ballo, coreografato da Fabrizio Mainini.

Ne I migliori anni del 12 maggio è accolta Ivana Spagna. Con lei i Gazebo, grandi protagonisti della dance italiana grazie a hit del calibro di I like Choplin e Easy Lady. Gianmarco Carroccia ricorda il grande Lucio Battisti, mentre Massimo Di Cataldo propone la celebre Se adesso te ne vai. Carlo Conti presenta anche Rosanna Fratello, i Collage, Riccardo Azzurri, Stefano Sani e Sandro Giacobbe. Alberto Camerini allieta il pubblico con Rock ‘n’roll robot.

I commentatori del tempo di I migliori anni del 12 maggio sono i comici Andrea Pucci e Barbara Foria. Infine, nella serata presenziano anche degli artisti internazionali. A tal proposito ci sono i Matt Bianco, gruppo musicale britannico che, negli anni ‘80, hanno eseguito hit come More than I can bear e Whose side are you on?.

Sul palco la band 10CC, capace di scalare le classifiche musicali mondiali con la ballad anticonvenzionale I’m not in love. Infine, grazie ad Anita Ward è riproposta Ring my bell.