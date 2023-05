Le Iene 16 maggio, i servizi: si parla di sonnambulismo

Condividi su

Domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda della finale di Amici 2023. Il talent, condotto da Maria De Filippi, è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Amici 2023 finale, l’appuntamento è in diretta

Con la finale del 14 maggio 2023, Amici chiude un’altra stagione trionfale dal punto di vista degli ascolti. Ad oggi, infatti, le puntate del Serale (iniziato il 16 marzo scorso) hanno ottenuto una media di 4 milioni di telespettatori, con una share del 27%. Dati, questi, che hanno permesso a Canale 5 di avere sempre la meglio sulle reti concorrenti, a partire da Rai 1.

A differenza di ciò che è avvenuto negli scorsi appuntamenti, la finale di Amici 2023 non è registrata ma, bensì, in diretta. Come di consueto, infatti, è il pubblico a casa che sceglie il trionfatore mediante il televoto. Oltre che dal cellulare, è possibile esprimere le proprie preferenze anche dal sito di Witty TV e da quello di Mediaset Play.

Nella serata è assegnato il Premio della critica

Durante la finale di Amici 2023 i quattro talenti in gara sono protagonisti di una serie di manche eliminatorie. Alla fine, la vittoria è contesa da soli due di loro. I giudici del serale, pur non potendo votare, commentano le esibizioni della serata. Lo stesso fanno i professori Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Rudy Zerbi, Arisa, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Come da tradizione, poi, intervengono in collegamento vari giornalisti, chiamati ad esprimersi per decretare il trionfatore del Premio della critica.

Amici 2023 finale, chi c’è in gara

Tra i protagonisti della finale di Amici 2023 c’è la cantante Angelina Mango. Figlia d’arte, ha 22 anni e nello show è seguita da Lorella Cuccarini. Il 28 dicembre ha aperto il primo dei due concerti a Roma di Elisa with Stardust. Inoltre, era nel cast di Capodanno in Musica. Sempre per il canto, poi, c’è Wax, 20 enne di Milano che ha una forte propensione per la scrittura. La prof di riferimento è Arisa e il prossimo 26 maggio pubblica l’EP intitolato, per l’appunto, Wax.

Tra i ballerini, invece, nella finale di Amici 2023 spicca Mattia Zenzola. Il 19 enne pugliese era nel cast della trasmissione già l’anno scorso, ma ha dovuto abbandonare poco prima del Serale per un brutto infortunio. Raimondo Todaro, a settembre, ha scelto di dargli una seconda opportunità. Esperto in latino americano, Mattia a luglio partecipa al gran galà della danza Carla Fracci Mon Amour. Infine, ultima danzatrice è Isobel, 19 enne australiana fortemente voluta da Alessandro Celentano. Ha ottenuto un’offerta per presenziare a Open, prestigioso spettacolo diretto da Daniel Ezralow.