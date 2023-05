I Migliori Anni 19 maggio, gli ospiti: ci sono Enrico Brignano e Alex Britti

Condividi su

Venerdì 19 maggio, dalle ore 21:30 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con I Migliori Anni. Il programma, come di consueto, è condotto da Carlo Conti. Con lei è presente anche Flora Canto. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

I Migliori Anni 19 maggio, Enrico Brignano protagonista della rubrica My List

Ne I Migliori Anni del 19 maggio partecipa l’attore e comico Enrico Brignano. L’artista, da qualche tempo, è il protagonista di una fortunata tournée con lo spettacolo Ma … Diamoci del tu. Brignano, nella diretta, è il protagonista della rubrica My List. In essa, racconta attraverso dei brani alcuni dei momenti più importanti della sua vita.

Nel corso de I Migliori Anni del 19 maggio, poi, torna lo spazio del Juke Box. In esso, importanti cantanti ripropongono i più grandi successi della loro discografia. Il primo protagonista è Alex Britti, in carriera autore di hit come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, Notte di mezza estate e Mi piaci. Il secondo coinvolto nella rubrica è Fabio Concato, voce di canzoni come Domenica bestiale, M’innamoro davvero e Fiore di maggio.

L’omaggio alla musica italiana

Durante I migliori anni del 19 maggio è omaggiata la musica italiana. Per farlo, si alternano sul palco vari artisti, che si esibiscono rigorosamente in live. Ad arricchire le loro performance c’è l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Inoltre è presente un corpo di ballo, coreografato da Fabrizio Mainini.

In primis torna lo spazio destinato a Lucio Battisti. A tal proposito, Gianmarco Carroccia lo ricorda riproponendo uno dei suoi più grandi successi. Attese Fiordaliso in Non voglio mica la luna e Annalisa Minetti con Senza te o con te. Presenti Michele (Se mi vuoi lasciare) e Francesco Salvi (C’è da spostare la macchina). Infine, intervengono gli Homo Sapiens (Bella da morire) e Davide De Marinis (Troppo bella).

I Migliori Anni 19 maggio, i successi degli Spandau Ballet

Durante I Migliori Anni del 19 maggio c’è spazio per la grande musica internazionale. A tal proposito, Carlo Conti accoglie Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. Con l’occasione, il pubblico può ascoltare True, Through the barricades e Gold. Atteso Nik Kershaw con Wouldn’t It Be Good e The Riddle. È dato il benvenuto ai The Korgis con Everybody’s Got to Learn Sometime. Infine, per gli anni ‘70, ci sono i The Trammps, gruppo statunitense autori dell’immortale Disco inferno, inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera.