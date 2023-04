Domenica In 9 aprile, la puntata di Pasqua con Sandra Milo, Morgan ed Enrico Brignano

Condividi su

Sabato 8 aprile, dalle ore 21:30 su Rai 1, è andato in onda un nuovo appuntamento con Il cantante mascherato 2023. A condurre Milly Carlucci, supportata dai giudici Serena Bortone, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Nella diretta si esibiscono le otto maschere rimaste.

Come di consueto, ne Il cantante mascherato dell’8 aprile 2023 ci sono vari ospiti. In primis Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, principali sospettati per il personaggio del Criceto. Attesi anche Nino Frassica e Tullio Solenghi, che invece sono indicati per essere nella maschera del Ciuchino.

Il cantante mascherato 8 aprile 2023, le prime esibizioni

Inizia Il cantante mascherato dell’8 aprile 2023. In studio è subito presente Francesco Paolantoni, che realizza una gag con i giudici. Quest’oggi la maschera d’oro è in mano a Christian De Sica e Rossella Erra/Sara Di Vaira. Il primo a cantare è il Cavaliere Veneziano: “Vedo i giudici confusi. Ho partecipato a Ballando e probabilmente avrei anche vinto se non fosse stato per gli infortuni, miei o degli altri”. Canta Per colpa di chi? di Zucchero. Per Facchinetti è Alessandro Egger, mentre De Sica è convinto sia Samuel Peron. Bortone, Insinna e Zanicchi dicono Gabriel Garko.

Si continua con Stella: “Non avete capito niente! Tutti sognano di andare a Sanremo e io ci sono stata! Quando ero sul palco dell’Ariston, con me, c’era un artista dal nome americano“. Intona Dove si balla di Dargen D’Amico. Christian individua Valeria Marini, mentre tutti gli altri credono sia Simona Ventura.

Ne Il cantante mascherato dell’8 aprile 2023 arrivano Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, sospetti Criceti. Momento abbastanza inutile, con i due artisti che negano di essere nella maschera. E tocca proprio a Criceto: “Ho fatto tanti film! Con uno di Cristina Comencini ho ricevuto la nomination ai Nastri d’argento“. Esegue ‘O Sarracino di Renato Carosone. Per Facchinetti e De Sica c’è Paolantoni, mentre per gli altri c’è Guetta.

Il mascherato per una notte

Ne Il cantante mascherato dell’8 aprile c’è il mascherato per una notte. Dopo una (troppo) lunga discussione, la maggior parte degli esperti concorda su Nek. C’è lo smascheramento e a sorpresa l’ospite è Gigi D’Alessio, che realizza un medley dei suoi più grandi successi. Tocca a Riccio: “Sono tante le canzoni del mio cuore, ma quella che più mi rappresenta è Sì viaggiare. Ah, quanto ho viaggiato…”. Canta Pensieri e parole di Lucio Battisti. Per Christian, Francesco e Iva c’è Nek, ma per Serena e Flavio è presente Massimo Lopez.

Ultimo confronto della serata è quello tra Tullio Solenghi e Nino Frassica, indiziati di essere Ciuchino. Per loro c’è un’intervista a due. La gara va avanti con Porcellino: “Ho lavorato e sono stato preparato da un allenatore che spesso è andato nel pallone“. Esegue un medley di Adriano Celentano. De Sica sceglie di utilizzare la maschera d’oro perché convinto che ci sia La Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini. E infatti è proprio lui, che dunque è eliminato.

A Il cantante mascherato dell’8 aprile 2023 c’è il Ciuchino: “Diamo un indizio” e a fianco di Zdenek Zeman indossa una maglia da calcio numero 7 con il nome di Fantastico. Performa con Stasera mi butto di Rocky Roberts. Tempo di ipotesi: De Sica e Facchinetti affermano Tullio Solenghi, ma per Zanicchi è Massimo Lopez. Secondo Insinna e Bortone, infine, c’è Nino Frassica.

Il cantante mascherato 8 aprile 2023, gli ultimi cantanti

La serata è arricchita da Scoiattolo nero: “Canto Mi vendo di Renato Zero. Non so se sarò tale e quale all’originale, ma ci proverò. O forse ci ho già provato…”. Chiaro riferimento a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Per Iva è Donatella Rettore, per Christian c’è Stefania Orlando. Secondo Facchinetti è Elisabetta Gregoraci. Gli altri dicono Valeria Marini. Avendo superato la mezzanotte, dallo studio arrivano gli auguri di Pasqua, ai quali ci uniamo anche noi.

Ne Il cantante mascherato dell’8 aprile è presente Lo Squalo: “Ho vissuto con la testa tra le nuvole“. Propone una cover di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. Sara Di Vaira e Rossella Erra usano la maschera d’oro scommettendo su Gabriel Garko. Sbagliano e, dunque, Lo Squalo è il primo semifinalista.

È il momento dei verdetti. Il pubblico da casa salva Criceto. I cinque giudici, a maggioranza, rendono immune Ciuchino. Di Vaira ed Erra, invece, portano in semifinale Riccio. Le maschere al ballottaggio sono Stella, Cavaliere Veneziano e Scoiattolo Nero. Realizzano nuove performance con voce a cappella. L’audio è comunque modificato, quindi la manche ha poco senso.

Intanto, la conduttrice si scusa con Nunzia De Girolamo per aver sforato anche oggi: sarebbe il caso di rivedere la costruzione delle puntate. Tanto per accumulare ulteriore ritardo, Carlucci invita De Sica e Zanicchi a cantare. Il pubblico a casa salva Il Cavaliere Veneziano: una tra Stella e Scoiattolo Nero è eliminata. L’esito, però, è comunicato in apertura della prossima puntata. Il cantante mascherato dell’8 aprile 2023, infatti, finisce qui.