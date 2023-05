GialappaShow 21 maggio, la diretta: gag e recensione del debutto

Condividi su

La drammatica alluvione in Emilia Romagna è grande protagonista della puntata del 21 maggio di Domenica In. La conduttrice Mara Venier, infatti, ha scelto di aprire l’appuntamento con un collegamento dalle zone maggiormente colpite. Il programma, in diretta dalle 14:00 su Rai 1, è visibile anche in streaming e on demand su Rai Play.

Domenica In 21 maggio, parla Stefano Bonaccini

A Domenica In del 21 maggio è prevista la presenza in collegamento del Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Con l’occasione sono forniti tutti gli ultimi aggiornamenti sulla grande alluvione che ha colpito la regione. Le esondazioni hanno provocato almeno 14 morti. Sono decine di migliaia, invece, le persone sfollate.

L’emergenza, però, sembra essere ancora lontana dalla conclusione. Nelle scorse ore, infatti, in diversi comuni (specie nella zona di Ravenna) sono stati registrati altri allagamenti. Anche per questo, le autorità hanno disposto ulteriori evacuazioni.

Nel frattempo, come racconta Domenica In del 21 maggio, iniziano ad esserci le prime stime dei danni, che ammonterebbero a miliardi di euro. Intanto, arrivano da tutto il mondo i messaggi di cordoglio per le popolazioni colpite. Tra gli ultimi a pronunciarsi c’è Joe Biden, Presidente degli USA.

Massimo Ranieri

A Domenica In del 21 maggio, per il mondo della musica, Venier accoglie Marcella Bella. Nello spazio sono eseguite alcune delle canzoni più importanti dell’artista, come Montagne verdi, Nell’aria e Io domani. Atteso, poi, Massimo Ranieri, in queste settimane impegnato con le prove dello spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Lo show evento è composto da due prime serate, trasmesse su Rai 1 a partire da venerdì 26 maggio.

Domenica In 21 maggio, Massimiliano Ossini e il ricordo di Lelio Luttazzi

Domenica In del 21 maggio dedica un omaggio a Lelio Luttazzi. Lo showman, scomparso nel 2010, è ricordato in primis dalla moglie Rossana. Inoltre, allo spazio partecipa anche Minnie Minoprio, la cui carriera è iniziata nel 1959 proprio grazie a una intuizione di Luttazzi, che insieme a Walter Chiari la scelse per Io e la margherita.

Mara Venier, a Domenica In del 21 maggio, dialoga con Ron Moss, che in anteprima parla di Surprise Trip Love, nuovo album uscito il 12 maggio scorso. La conduttrice, inoltre, accoglie uno dei volti di punta del daytime della TV di Stato. Stiamo parlando di Massimiliano Ossini, che da settembre è in onda tutti i giorni su Rai 1 con Unomattina. Infine, Fabrizio Moro presenta al pubblico il suo ultimo brano intitolato Dove.