Tutti i sogni ancora in volo 26 maggio, la diretta e la recensione: tra gli ospiti Gianni Morandi

Venerdì 26 maggio, dalle ore 21:25 su Rai 1, ha esordito Tutti i sogni ancora in volo. Il programma, presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è condotto da Massimo Ranieri e Rocio Munoz Morales. Nel corso dell’appuntamento presenziano numerosi ospiti, a partire da Gianni Morandi. Presente anche Arisa e Noemi. Attesi, infine, i The Kolors e Diodato.

Inizia Tutti i sogni ancora in volo del 26 maggio. Nell’anteprima il conduttore sale sul palco per presentare gli ospiti. Dopo una breve pausa pubblicitaria, si parte con Lasciamo dove ti pare, hit di Massimo Ranieri. Quest’ultimo prende poi la parola: “Tutti i sogni ancora in volo è una frase di una delle canzoni più famose che abbia mai cantato. Ma è qualcosa di più, quasi un modo di vivere. A volte i sogni si realizzano: guardate, ad esempio, ciò che ha fatto il mio Napoli“. Sul palco arriva Rocio Munoz Morales, definita dal conduttore la “sorellina di viaggio“. Su richiesta della sua co-conduttrice, Ranieri intona Erba di casa mia.

L’artista improvvisa un allenamento di boxe sul palco e parla di una sua esperienza passata: “Anni fa mi sono allenato per mesi per un ruolo, ma alla fine lo spettacolo è andato male. Io ero a terra, con i sogni infranti. Ed è proprio quando cadi che è necessario avere l’aiuto di amici e familiari per rialzarsi“. A tali parole compare sullo stage Gianni Morandi. I due, sdraiati a terra, discutono del loro passato artistico e omaggiano personaggi come Giorgio Strehler. Si prosegue con gli artisti che ricordano i no pronunciati in passato e di cui oggi sono pentiti. L’intero racconto è frammentato dalle performance di C’era un ragazzo, Che sarà, La prima cosa bella, Almeno tu nell’universo, La fisarmonica, Se non avessi più te, Zingara e Rose rosse. Praticamente un concerto.

La lettera di Rocio Munoz Morales

Tutti i sogni ancora in volo del 26 maggio procede con Rocio Munoz Morales che recita una poesia di Federico Garcia Lorca, accompagnata per l’occasione dal chitarrista Andrea Pistillo e dal ballerino Sergio Bernal Alons. Il messaggio è interamente in spagnolo, con i sottotitoli in italiano posti in sovraimpressione.

Massimo Ranieri torna al centro delle scene e intona Fai rumore: è il momento, dunque, di Diodato. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 2020 e, com’era facile da prevedere, si ricorda il periodo del lockdown, nel quale la hit era cantata nei balconi italiani in quarantena. Gli artisti vanno avanti con La voce del silenzio.