Che tempo che fa 28 maggio, Anthony Hopkins per l’ultima puntata di Fazio in Rai

Sabat0 27 maggio, alle ore 21:35 su Canale 5, ha esordito Il Volo-Tutti per uno. Il programma con protagonisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto è condotto da Federica Panicucci. L’evento musicale, prodotto da Friends&Partners, è ambientato all’Arena di Verona. Numerosi gli ospiti presenti nel corso della serata. Tra loro Gianna Nannini e i Pooh. Attesi anche Francesca Michielin, Irama e Annalisa. Infine, per gli spazi comici partecipa Giorgio Panariello.

Il Volo-Tutti per uno 27 maggio, le prime esibizioni

Inizia Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio. Si parte con i tre tenori che eseguono (e reinterpretano) la classica Granada. Si continua con Grande amore, brano con il quale hanno vinto Sanremo 2015. Il palco è raggiunto dai primi ospiti: sono i Pooh. Tutti insieme eseguono Tanta voglia di lei, Chi fermerà la musica, Uomini soli e Pensiero. Breve intervista mirata alla presentazione della tournée, poi è accolta la conduttrice Federica Panicucci.

I protagonisti, da soli, realizzano una serie di omaggi. Ignazio Boschetto ricorda Mia Martini con Almeno tu nell’universo. Gianluca Ginoble canta Elvis Presley. Piero Barone, invece, porta in scena Viva il vino spumeggiante, tratto dalla Cavalleria rusticana del Mascagni.

Dopo una breve pausa pubblicitaria, il programma torna in onda con il Nessun dorma. Federica Panicucci effettua una intervista a tre per testare la sintonia del Volo. Barone e Gianna Nannini cantano Meravigliosa creatura. Ne Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio i protagonisti intonano Torna a Surriento e ‘O sole mio.

Francesca Michielin e Annalisa

Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio è arricchito da Francesca Michielin, che dà vita a un bellissimo duetto con Boschetto in When the party’s over. Ginoble, invece, accoglie Annalisa e insieme propongono Shallow. Di nuovo in trio con My way di Frank Sinatra. In questa fase è un susseguirsi di esibizioni, prima insieme poi da singoli. È la volta di Gianluca con La cura di Franco Battiato, cantata insieme ad Irama. Con quest’ultimo si intona, poi, Ovunque sarai. Altissima qualità. Seguono Barone con la bravissima Aida Garifullina ne Libiamo ne’ lieti calici de La Traviata.

Si torna al pop con Se telefonando, di nuovo cantato dal trio con annesso ricordo di Maurizio Costanzo, che ha scritto il testo di questo brano. Piero riporta l’Arena nell’atmosfera lirica con E lucevan le stelle, tratta dalla Tosca. Al centro del palco c’è Giorgio Panariello, che legge un estratto di Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore. L’artista poi realizza un monologo comico, nel quale ironizza sul repertorio troppo classico del Volo. Poi si propone per divenire il quarto del gruppo.

Ne Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio i padroni di casa eseguono Hallelujah, con il pubblico in Arena che partecipa con le torce dei cellulari. Atmosfera suggestiva. Si cambia tono con Voglio vivere così.

Il Volo-Tutti per uno 27 maggio, le ultime esibizioni

Ne Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio tornano le domande di Federica Panicucci. Boschetto omaggia Celine Dion con My heart will go on, mentre insieme ricordano Sergio Endrigo con Canzone per te. I tre, dopo uno spot pubblicitario, intonano Piove (Ciao ciao bambina). Ginoble propone una meraviglio rivisitazione di Knockin’ On Heaven’s Door. Piero duetta con il baritono Gianfranco Montresor: il pubblico dedica loro una meritata standing ovation. Ignazio intona My immortal degli Evanescence. La puntata de Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio termina qui.

Il Volo-Tutti per uno 27 maggio, la recensione

Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio è uno straordinario spettacolo musicale. Fatta questa premessa doverosa, però, non si possono non segnalare le difficoltà che lo show ha mostrato nella resa televisiva. Il problema principale riguarda, in particolare, la mancanza di una vera e propria conduttrice, capace di fare da collante alle varie parti della serata.

Federica Panicucci, infatti, ha una presenza troppo marginale, obbligando in tal modo i tre tenori a fare probabilmente l’unica cosa in cui non sono in grado, ovvero presentare. L’unico che ha mostrato di avere padronanza del mezzo televisivo è Ignazio Boschetto, spesso protagonista di sketch e gag abbastanza riuscite. Le difficoltà, comunque, permangono e si fanno evidenti specie nelle mini interviste realizzate, ad esempio, ai Pooh e ad Irama.

Dal punto di vista musicale, invece, Il Volo-Tutti per uno del 27 maggio è stato uno show superlativo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno le voci probabilmente più belle presenti in Italia. Inoltre, la svolta pop mostrata nella trasmissione è senza dubbio efficace, offrendo dei momenti di altissima qualità. Su tutti l’omaggio a Mia Martini di Ginoble e i duetti con Francesca Michielin, Irama e Annalisa. Rivedibile, invece, la regia, che spesso ha indugiato troppo su panoramiche dell’Arena e su primi piani tra il pubblico, dimenticando i protagonisti sul palco e rompendo la magia creata dalle voci de Il Volo.