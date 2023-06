Palinsesti estivi Daytime Rai 2023, la presentazione in diretta: ci sono i conduttori dei programmi

Condividi su

Dopo tante indiscrezioni, il Direttore Angelo Mellone presenta in conferenza stampa i palinsesti estivi Daytime Rai 2023. L’incontro si svolge venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 12:00. Oltre a Mellone sono attesi anche i conduttori degli show.

Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 conferenza stampa, Unomattina Estate e Camper

La conferenza stampa inizia con un ricordo del Direttore Diritti Sportivi Pier Francesco Forleo, scomparso nelle score ore. Prende la parola Angelo Mellone: “Informare, intrattenere ed educare sono i pilastri del servizio pubblico e, di conseguenza, anche dei palinsesti estivi Daytime Rai 2023. Io eredito la programmazione da Simona Sala, che saluto e ringrazio. Per l’estate vorremmo una televisione molto più accesa rispetto al passato. L’idea è quella di intrattenere le solitudini, oltre che aiutare gli italiani a conoscere la grande ricchezza dell’Italia”.

La presentazione dei Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 entra nel vivo. Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo a Unomattina Estate, in onda per tre ore al giorno. I tre prendono la parola. Timperi: “Sono felice per l’opportunità“. Autieri: “Entrare nella famiglia di Unomattina è per me un grande regalo“. Marzullo: “Sono 40 anni in Rai ma questa è la mia prima conferenza stampa. Io non amo né il mare né la montagna, quindi sono contento di lavorare d’estate. Cercheremo di essere leggeri e colti“.

Si prosegue con Camper e Camper in viaggio. La prima versione è in studio, è condotta da Marcello Masi e parte il prossimo lunedì. La seconda, invece, è in itinere, inizia il 19 giugno e ha come condottieri Tinto, Umberto Broccoli e Roberta Morise. Tinto: “Lo scorso anno abbiamo fatto la teoria, quest’anno la pratica“. Masi: “Sono molto contento. Dobbiamo far conoscere al pubblico le tante meraviglie che abbiamo. Questa è una missione che ho sempre avuto. Miriamo a creare uno show di un’ora ricco di leggerezza e contenuti“.

Marco Liorni presenta Reazione a catena

La conferenza stampa dei Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 prosegue con Marco Liorni, che presenta la nuova edizione di Reazione a Catena, al via il 19 giugno: “Giochiamo con la lingua italiana e partecipano in gara tanti giovani. Anche quest’anno siamo a Napoli”. Mellone: “Reazione a catena è un gioco di servizio pubblico e, per questo, stiamo pensando a un modo per farlo vivere anche al di fuori dalla televisione“.

Si va avanti con Estate in Diretta, a cura di Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Il primo: “Nunzia è esplosiva e sono contento di lavorare con lei“. La seconda: “Userò tutta la mia curiosità, dietro le quinte c’è grande sintonia con Semprini. La solitudine è il male di questo secolo e, per questo, vogliamo tenere compagnia alle persone“.

Si continua con Weekly, in onda nella mattina del sabato e della domenica. Alla conduzione le conferme Carolina Rey e Fabio Gallo, oltre alla novità Giulia Bonaudi. Rey: “Noi siamo una sperimentazione giunta alla seconda edizione. Sono immensamente grata per questa opportunità“. Bonaudi: “L’anno scorso ero inviata, quest’anno, invece, conduco gli spazi dedicati alla cronaca. Credo che la forza dello show sia il mix di linguaggi“.

Nella conferenza stampa dei Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 c’è Donatella Bianchi, con la quale è proposto un focus su Linea Blu: “Raccontiamo il mare, che non è solo vacanza ma anche sicurezza“. Si passa a Linea Verde Sentieri con Lino Zani e Margherita Granbassi. Quest’ultima: “Vogliamo educare gli spettatori al movimento e al rispetto dei sentieri“.

Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 conferenza stampa, Linea Verde Estate

La conferenza stampa dei Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 procede con Linea Verde Estate. I volti dello show sono Peppone e Angela Rafanelli. I conduttori: “Siamo girando la prima puntata in Toscana. Intendiamo raccontare un’Italia contemporanea“. Federico Quaranta, infine, presenta Linea Verde Explora: “Andiamo nei luoghi meno conosciuti, che permettono all’Italia di essere uno dei paesi più identitari al mondo. Explora cerca e racconta storie“.

Nella conferenza stampa è il momento delle domande. Mellone: “Alcuni dei conduttori estivi potrebbero avere programmi anche in inverno“. Su Reazione a Catena: “Stiamo pensando di prolungare la messa in onda anche in autunno. Sicuramente merita più spazio di quello che ha“. In merito alla riconferma di Viva Rai 2: “Fiorello ha fatto una stagione straordinaria, non possiamo che sperare che rimanga ancora con noi. Incrociamo le dita“. Sui palinsesti invernali: “Ci saranno novità, ma complessivamente la tv non vive di strappi, bensì di continuità“. Altri dettagli sulla programmazione estiva: “Tgunomattina si farà. Ad Unomattina Estate, i tre conduttori avranno ognuno i loro spazi”. La conferenza stampa dei Palinsesti estivi Daytime Rai 2023 termina qui.