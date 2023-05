Programmi Rai 2023-2024, le prime conferme: ci sono Report e Cartabianca

Condividi su

Stasera in tv martedì 16 maggio 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, #Cartabianca. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

Stasera in tv martedì 16 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2. Titolo dell’episodio di stasera: “Angelo o diavolo”. La pedina di scambio che Romaniello (Cesare Bocci) ha dato ad Imma (Vanessa Scalera) per uscire dal carcere è la testa di Mazzocca, capo di una cosca della ‘ndrangheta. Il boss viene subito arrestato, ma Imma sa bene che la scelta di Romaniello non è dettata dal suo amore per la giustizia.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. I provvedimenti a favore dei redditi più bassi contenuti nel cosiddetto Decreto Lavoro appena approvato dal governo lo scorso 1° maggio, sono sempre all’ordine del giorno nel dibattito politico. Se ne discute nello studio di Bianca Berlinguer, che dà spazio come sempre anche all’attualità internazionale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Agli italiani che guardano con preoccupazione ai continui aumenti del costo della vita, Mario Giordano offre come sempre la sua solidarietà. Non solo: si fa portavoce delle lamentele e delle preoccupazioni dei più deboli, che si tratti del dilagare della microcriminalità o dell’aumento dei prezzi.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Inter-Milan. Stasera sapremo finalmente chi affronterà la vincente tra Real Madrid e Manchester City nella finale di Champions League, in programma allo Stadio Ataturk di Istanbul il 10 giugno. Sul terreno di gioco del Meazza scendono nuovamente i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Penultimo martedì in compagnia di Belen Rodriguez e Max Angioni. Sul sito della trasmissione (www.iene.mediaset.it) è possibile rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi delle inchieste proposte nel corso delle varie puntate. Per contattare il programma basta scrivere a leiene@mediaset.it

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Gli esponenti della politica e del giornalismo, ospiti di Giovanni Floris, a volte ridono a denti stretti ascoltando la copertina satirica di Luca e Paolo, ricca di stoccate verso le contraddizioni del potere. Poi via libera al dibattito.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Costantino della Gherardesca mette alla prova 4 spose determinate a sbaragliare le rivali per aggiudicarsi la crociera in palio. Ma scopriremo chi è la vincitrice solo a fine puntata con l’arrivo della fatidica limousine.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento crociera. Flavio Montrucchio accoglie i single sulla nave, accompagnandoli in una crociera nel Mediterraneo. Durante il viaggio avranno modo di scoprire se c’è affinità tra di loro partecipando anche a diverse attività.

I film di questa sera martedì 16 maggio 2023

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Carine Tardieu, Toglimi un dubbio, con Francois Damiens. Il quarantenne Ewan scopre che l’uomo che l’ha cresciuto non è il suo vero padre e decide di cercare il genitore biologico. Lo individua nell’eccentrico Joseph, ma ben presto la situazione familiare si complica.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dello scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2005, di Mikael Hafstrom, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen. Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione precipita e lui si ritrova al centro di un ricatto.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt. Jo Harding e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia a uno sciame di tornado che minacciano l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1963, di Tay Garnett, Il vendicatore del Texas, con Robert Taylor. Un losco affarista tenta di convincere alcuni rancheros a vendergli le loro terre. L’allevatore Sam Brassfield si oppone tenacemente e viene preso di mira da una banda di pistoleri.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Clare Kilner, The Wedding Date, con Debra Messing, Delmot Mulroney. Per non partecipare da sola al matrimonio della sua viziatissima sorella, Kat decide di ingaggiare Nick, un accompagnatore professionista, fingendo che sia il suo nuovo ragazzo.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1963, di Dino Risi, I mostri, con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier. Film a episodi che racconta vizi e virtù dell’Italia negli Anni 60. Tra i personaggi: un pugile suonato, due carabinieri, un deputato, la presidentessa di un premio letterario.

Stasera in tv martedì 16 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind River, con Elizabeth Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Kevin Macdonald, Black Sea, con Jude Law, Scoot McNairy. Il capitano Robinson deve recuperare sul fondale del Mar Nero il relitto di un sottomarino nazista carico d’oro. Per riuscire nell’impresa raccoglie un equipaggio disposto a tutto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Wally Pfister, Transcendence, con Johnny Depp, Rebecca Hall. Il dottor Caster, creatore di un sistema d’intelligenza artificiale, viene ucciso dai terroristi. Per salvare le sue conoscenze, la moglie connette il cervello dell’uomo a un computer.