Domenica In, gli ospiti dell’11 giugno: ci sono Al Bano, Fabio Rovazzi e Marcelllo Masi

Venerdì 9 giugno, Mara Venier conduce in diretta l’appuntamento con Una voce per Padre Pio. La rassegna musicale è visibile in prima serata su Rai 1 e su Rai Play. La conduzione è a cura di Mara Venier.

Una voce per Padre Pio 9 giugno, la location è Pietralcina

Una voce per Padre Pio, con l’edizione del 9 giugno, giunge alla 23esima edizione. La prima, infatti, si è svolta nel 2000 grazie a una idea di Enzo Palumbo. La kermesse, come ogni anno, si svolge nella Piazza della Santissima Annunziata di Pietralcina, borgo natio di Padre Pio e posto nella provincia di Benevento.

I valori che accompagnano Una voce per Padre Pio del 9 giugno sono quelli della gioia, della rinascita e della speranza. È forte, poi, lo spirito benefico. La Rai, infatti, ha avviato per l’occasione una raccolta fondi a supporto dei progetti di Una voce per Padre Pio Onlus.

I progetti sostenuti dalla manifestazione

In particolare, nel corso di Una voce per Padre Pio del 9 giugno si mira a sostenere in primis Obiettivo Italia, che ha permesso a oltre 8 mila famiglie di ricevere degli aiuti alimentari. Spazio, poi, a Fratello studio sorella scuola, con il quale si tenta di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Con Tendere la mano, invece, si forniscono aiuti economici per pagare utenze e spese mediche ai più bisognosi. L’associazione opera anche in Africa e in Kossovo.

Non mancano, nella lunga diretta, i momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e sulle opere di Padre Pio. Per farlo sono accolti il cappuccino Fra Daniele, oltre al prof. Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli. Presente Giulio Basoccu, che dà testimonianza dell’inaugurazione di un ospedale in Costa d’Avorio. È accolto l’attore Michele Placido, in carriera vincitore di 5 Nastro d’Argento e altrettanti David di Donatello.

Una voce per Padre Pio 9 giugno, il cast

Grande protagonista di Una voce per Padre Pio è, però, la musica. Venier, infatti, accoglie sul palco numerosi artisti, a partire da Al Bano. L’interprete, che da poco ha festeggiato con un grande concerto i suoi 80 anni, è accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. Dall’ultima edizione di The Voice Senior ci sono i coach Clementino e i Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu).

La serata è arricchita con Patty Pravo, autrice di hit come Pazza idea, E dimmi che non vuoi morire e Bambola. Con lei anche Nino D’Angelo e Arisa. Direttamente dal Festival di Sanremo c’è Leo Gassman, in gara all’Ariston con Terzo cuore. Tutte le performance musicali sono accompagnate dall’Orchestra Suoni del Sud, diretta da Alterisio Paoletti.