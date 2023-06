Celebrity Hunted 4, Amazon comunica il cast: ci sono Raoul Bova e Belen Rodriguez

Condividi su

Amazon Prime Video ha comunicato il cast di concorrenti di Celebrity Hunted 4. Il reality show, dunque, ha trovato la riconferma da parte della piattaforma di intrattenimento streaming.

Celebrity Hunted 4, quando sono visibili le nuove puntate

Celebrity Hunted 4, così come accaduto già in passato, è visibile in esclusiva solo su Prime Video. L’emittente, però, non ha comunicato ancora una data ufficiale di rilascio. Quel che è certo è che il pubblico deve attendere il 2024.

Inoltre, così come in passato, la piattaforma non dovrebbe distribuire le puntate tutte insieme. Nelle tre edizioni già trasmesse, infatti, gli appuntamenti sono stati suddivisi in due parti. Queste sono state rilasciate su Amazon nell’arco di una settimana.

Celebrity Hunted 4 è una produzione originale della Endemol Shine Italia. Nonostante non ci siano ancora conferme, alla regia dovrebbe essere riconfermato Alessio Pollaci. Quest’ultimo è dietro la macchina da presa della trasmissione sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto nel marzo del 2020.

Come funziona il programma

Celebrity Hunted 4 non dovrebbe portare con sé delle novità di rilievo per quanto riguarda il meccanismo di gioco. I protagonisti sono ancora una volta dei vip, che presenziano al gioco in coppia. I concorrenti, camuffandosi, girano in lungo e in largo l’Italia con l’obiettivo di rimanere nell’anonimato per circa due settimane, preservando la loro libertà e utilizzando delle risorse economiche limitate.

A dare loro la caccia, anche in Celebrity Hunted 4 c’è un pool di esperti. In particolare, i partecipanti devono fuggire da analisti, investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Tali figure possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità. Gli investigatori, dunque, adoperano tracciamenti telefonici e sistemi di riconoscimento delle targhe, oltre che fruire dell’osservazione delle telecamere di videosorveglianza.

Celebrity Hunted 4, il cast

In Celebrity Hunted 4 presenziano otto vip, suddivisi in quattro coppie. La prima è composta dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due, oltre che colleghi, sono soprattutto marito e moglie. A loro si aggiungono le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez, che per la prima volta partecipano insieme a un reality. Spazio, poi, al mondo della musica con il cantante Ernia e il rapper Gué. Per entrambi si tratta di un debutto da protagonisti in uno show televisivo. Infine, i momenti comici sono garantiti da Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina, nel cast della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori.