Amici – Full Out, su Italia 1 il concerto realizzato a Roma dai concorrenti dell’ultima edizione del talent

Condividi su

Italia 1, nella prima serata di martedì 20 giugno, propone l’evento Amici – Full out. Il concerto, realizzato dai concorrenti dell’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, è visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Play.

Amici – Full Out, chi sono i conduttori

Amici – Full Out è una produzione della Fascino, società che cura la messa in onda del celebre talent. Lo spettacolo non è in diretta, in quanto si è svolto lo scorso 11 giugno. La location scelta è quella dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma. La regia, infine, è di Stefano Mignucci.

A condurre Amici – Full Out non c’è Maria De Filippi. Quest’ultima, volto storico di Amici, ha lasciato la guida del concerto alla iena Nicolò De Devitiis. Con lui c’è anche Isobel Kinnear, ballerina australiana tra le concorrenti della stagione terminata poche settimana fa. Al loro fianco è attesa Giulia Stabile, danzatrice che ha vinto la ventesima edizione dello show e che, negli scorsi mesi, ha già co – condotto Tu si que vales.

Il cast e la scaletta

Durante Amici – Full Out salgono sul palco tutti gli ultimi partecipanti del talent, a partire dal vincitore Matteo Zenzola. Con lui i colleghi ballerini Samu, Megan, Gianmarco, Alessio e Ramon. Per il canto, invece, presente la vincitrice della categoria Angelina Mango. Oltre a lei, poi, sono accolti Cricca, Aaron, Federica, Niveo, Piccolo G, NDG, Wax e Tommy Dali.

Nel corso della serata, tutti i giovani artisti eseguono in live i loro cavalli di battaglia. Ad aprire l’evento, in particolare, sono Wax e Angelina, che cantano rispettivamente Trumpets e Voglia di vivere. Per quanto riguarda la danza, rompe il ghiaccio Samu con Mamacita. Mattia Zenzola, infine, realizza delle esibizioni in compagnia di Benedetta, con la quale ha eseguiti passi a due per tutta la durata del Serale.

Amici Full Out, gli ospiti

Ma nel corso di Amici – Full Out è dato spazio anche a numerosi ospiti. In primis, direttamente dal cast di professori dell’ultima edizione del talent ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa. Quest’ultima, in particolare, allieta il pubblico con Non vado via, nuova hit rilasciata poche settimane fa.

La Cuccarini, invece, duetta con Olly, cantante che ha presenziato tra i Big dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Così come accaduto all’Ariston, inoltre, i due regalano agli spettatori l’esibizione in duetto con La notte vola. Infine, gli spazi destinati alla comicità sono curati dall’imitatore Vincenzo De Lucia, che in diverse occasioni ha portato in scena la parodia della già citata Maria De Filippi.