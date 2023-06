Stasera in tv mercoledì 21 giugno 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 21 giugno 2023. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca. Su Tv8, il reality Pechino Express – La rotta dei sultani, condotto da Costantino della Gherardesca.

Stasera in tv mercoledì 21 giugno 2023, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni recenti, Federica Sciarelli parla come sempre anche di vecchi misteri rimasti insoluti. Per contattare la redazione sui social: oltre alla pagina Facebook, si può usare l’account Twitter @chilavistorai3. L’indirizzo di posta elettronica è 8262@rai.

Su Rai 5, alle 21.15, Visioni. Le novità e gli eventi del 32° Milano Musica “Azioni fuggitive”, festival di musica contemporanea. Li racconta Cecilia Balestra, direttrice della manifestazione che quest’anno ha scelto anche luoghi come l’Hangar Bicocca e la Fabbrica del Vapore.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Mentre il governo Meloni, forte dei recenti successi elettorali, cerca di attuare il Pnrr, le varie anime del Pd riflettono e discutono sulle ultime sconfitte ai ballottaggi, da molti addebitate alla segretaria Elly Schlein. Di questo e molto altro si discute oggi nello studio di Giuseppe Brindisi.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Da molti anni ormai è un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di storia: l’approfondimento curato da Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente. Stasera si parla ancora del caso di Emanuela Orlandi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La rotta dei sultani. Ripercorriamo il viaggio in Medio Oriente presentato da Costantino della Gherardesca (sostituito dalla quinta all’ottava puntata da Enzo Miccio per un infortunio). Le coppie partono da Mustafapasa in Cappadocia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Io e la mia ossessione “Bambole e borse di plastica”. Robert consuma fino a 16 borse di plastica ogni settimana. Catherine, una donna di 48 anni, non riesce a separarsi dalle sue bambole. Entrambi devono riuscire a porre fine alle loro ossessioni.

I film di questa sera mercoledì 21 giugno 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Peter Farrelly, Green Book, con Mahershala Alì, Viggo Mortensen. 1962. L’italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tuttofare per Don Shirley, pianista afroamericano in tour nel sud degli Stati Uniti, dove i pregiudizi razziali sono ancora forti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2011, di Todd Phillips, Una notte da leoni 2, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis. Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) e Doug (Justin Bartha) partono alla volta della Thailandia per partecipare alle nozze di Stu (Ed Helms). Lui vorrebbe una cerimonia sobria, ma non tutto va come previsto e, anche questa volta, come a Las Vegas, le conseguenze saranno catastrofiche.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2011, di Antonio Hernàndez, Il Cavaliere del Santo Graal, con Sergio Peris-Mencheta. Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1998, di Barry Levinson, Sfera, con Dustin Hoffman, Sharon Stone. Una spedizione scientifica viene mandata negli abissi dell’Oceano Pacifico per indagare su un’astronave: al suo interno c’è una sfera che sprigiona un’energia sconosciuta.

Stasera in tv mercoledì 21 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Jordan Peele, Nope, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer. I fratelli Oj ed Em Haywood hanno ereditato un ranch, ma incontrano presto grossi problemi finanziari. Come se non bastasse, intorno alla casa accadono alcuni strani fenomeni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1980, di Paul Schrader, American gigolò, con Richard Gere, Lauren Hutton. Julian, noto gigolò di Los Angeles, s’innamora di Michelle, moglie di un senatore. Ma un giorno una delle sue clienti viene uccisa e lui è il principale sospettato dell’omicidio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1998, di Steven Soderbergh, Out of Sight – Gli opposti si attraggono, con George Clooney. Durante l’evasione, il galeotto Jack prende in ostaggio lo sceriffo federale Karen Sisco. Una volta libera, la donna gli dà la caccia, anche se si sente molto attratta da lui.