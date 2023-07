Regolamento Sanremo 2024, le novità: i cantanti in gara sono anche co-conduttori

Condividi su

Nonostante siamo in piena estate, la Rai ha ufficializzato il regolamento di Sanremo 2024. A fornire tutte le novità è stato il conduttore e il direttore artistico Amadeus, che è intervenuto con un video – messaggio nel corso del TG1 di domenica 9 luglio.

Regolamento Sanremo 2024, la suddivisione dei cantanti nelle serate

Come prevede il regolamento di Sanremo 2024, la prossima edizione della kermesse si svolge da martedì 6 a sabato 10 febbraio. In totale, la rassegna è animata da ventisei cantanti. Di questi, come è noto già da qualche settimana, in tre provengono dal circuito di Sanremo Giovani. Numero dimezzato rispetto alla scorsa stagione, quando il palco dell’Ariston è stato raggiunto da sei giovani artisti.

La prima novità annunciata da Amadeus è la distribuzione degli artisti nell’arco delle cinque giornate del Festival. Il martedì, ovvero nella serata di apertura, salgono sul palco tutti e ventisei i cantanti. Nelle giornate del mercoledì e del giovedì, invece, hanno spazio solo tredici artisti, suddivisi in base a un meccanismo di estrazione. Nelle due puntate finali, infine, torna ad animare lo show l’intero cast, non essendoci alcuna eliminazione.

I concorrenti divengono i co – conduttori

Altra importante introduzione presente nel regolamento di Sanremo 2024 è quella riguardante i co – conduttori. Nelle serate di martedì e mercoledì, infatti, in tale ruolo ci sono i Big in gara ma che, in quelle serate, non devono esibirsi. Per questo, ogni esibizione di un cantautore è annunciata da un collega artista, estratto casualmente in sala stampa.

La presenza nel regolamento di Sanremo 2024 dei concorrenti – presentatori è sicuramente interessante. D’altronde, negli ultimi anni sono vari gli interpreti che hanno affiancato con successo il padrone di casa nella conduzione della kermesse. Tra loro ci sono Gianni Morandi ed Elodie, oltre ad Emma Marrone ed Arisa.

Regolamento Sanremo 2024, la giura delle radio

Il regolamento di Sanremo 2024 prevede per il venerdì i duetti nelle cover. I Big in gara possono eseguire brani sia nazionali che internazionali. Non è più presente nessun vincolo temporale e può essere scelta qualsiasi canzone pubblicata entro il 31 dicembre del 2023. Così come già avvenuto negli ultimi anni, i protagonisti possono scegliere anche hit scritte e/o pubblicate da loro.

Infine, a Sanremo 2024 cambia il regolamento relativo ai voti. Mentre sono confermati sia il televoto che il giudizio della sala stampa, Amadeus e la Rai hanno scelto di eliminare la giuria demoscopica. Al suo posto debutta la giuria delle radio, formata dalle principali voci delle emittenti radiofoniche nazionali e locali.