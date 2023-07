Stasera in tv lunedì 10 luglio 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Venerdì 7 luglio sono stati presentati i palinsesti 2023-2024 di Rai 2 e Rai 3. Entrambe le reti hanno subito delle ingenti modifiche nella programmazione.

Palinsesti 2023-2024 Rai 2 Rai 3, Tiberio Timperi a I Fatti Vostri

Partendo da Rai 2, nei palinsesti 2023-2024 la mattina è, per ora, orfana di Viva Rai 2!. La TV di Stato ha manifestato la volontà di riproporre il format, ma ha ammesso l’esistenza di problematiche legate alle lamentele pervenute dai condomini di Via Asiago. Confermato Happy Family con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. Dalle 11:00 inizia I Fatti Vostri, con Anna Falchi affiancata da Tiberio Timperi, che sostituisce Salvo Sottile. Al termina, e poco prima del TG2, esordisce una striscia informativa di cinque minuti con Filippo Facci.

Nel pomeriggio confermati Ore 14 di Milo Infante e BellaMa con Pierluigi Diaco. Nella fascia del preserale, in autunno la novità è rappresentata da Pino Insegno. Il conduttore, infatti, guida Il mercante in fiera, game di cui è stato già padrone di casa a partire dal 2006 su Italia 1. Il sabato pomeriggio, Monica Giandotti guida lo spazio destinato all’informazione dal titolo Poster. Inoltre, nella stessa collocazione sbarca Lorena Bianchetti con un dating show dal titolo Mi presento ai tuoi. La domenica mattina Simona Ventura e Paola Perego tornano con Citofonare Rai 2, promosso anche per degli speciali in prima serata.

Il prime time della seconda rete della TV di Stato

In prime time, da settembre 2023 su Rai 2 è nei palinsesti una nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani,. Riconferma per Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima, che negli scorsi mesi ha convinto il pubblico, ottenendo buoni dati di ascolto. Nella domenica ci sono Il Collegio e La Caserma.

Il lunedì tante novità nel segno del game show: The Floor, Veramente falso con Max Giusti e Liberi tutti di Bianca Guaccero. In seconda serata, oltre a un late night con Alessandro Cattelan, ci sono Luisella Costamagna con Tango, Stefano De Martino con Bar Stella e la novità Gli occhi del musicista con Enrico Ruggeri.

Palinsesti 2023-2024 Rai 2 Rai 3, Serena Bortone a Le Parole

Su Rai 3, a partire dal 2023-2024 i palinsesti sono rivoluzionati. Roberto Inciocchi, ex volto di SkyTG24, approda ad Agorà. Sara Mariani, invece, è alla guida di Agorà Weekend. Dalle 10:00 alle 10:30 c’è Restart con Annalisa Bruschi, mentre nel pomeriggio c’è Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Bigi. Confermati tutti gli altri programmi del daytime, con la novità Il palio dei paesi guidato da Angela Rafanelli.

Corrado Augias è padrone di casa de La gioia della musica, mentre lascia Rebus a Giorgio Zanchini. Con quest’ultimo, in ogni puntata, si alternano importanti volti della società italiana, come Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Giuli. Monica Maggioni è chiamata al difficile compito di sostituire Lucia Annunziata a In mezz’ora. Serena Bortone arriva a Le Parole al posto di Massimo Gramellini. Confermatissimi Un posto al sole, Blob, Nuovi eroi, Kilimangiaro, Il Cavallo e la Torre e Via dei matti n°0.

In prima serata, nei palinsesti 2023-2024 di Rai 3 torna Report di Sigfrido Ranucci, che però si sposta alla domenica, alternandosi con Il provinciale di Federico Quaranta. Il lunedì c’è Presadiretta con Riccardo Iacona, che in autunno inoltrato si alterna con Botta e Risposta, nuovo talk guidato da Nunzia De Girolamo. Geppi Cucciari propone ancora Splendida cornice, così come Federica Sciarelli torna con Chi l’ha visto?. Il martedì, rimasto orfano di Cartabianca, è orientato all’informazione, ma i dettagli del programma e dei conduttori sono ancora in fase di delineazione. In seconda serata ritorna Luca Barbareschi, al timone di In barba a tutto.