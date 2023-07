La confessione 21 luglio, Tommaso Cerno: “Le molestie subite mi hanno spinto a dire chi fossi”

Condividi su

Non sono una signora torna dalle 21:20 su Rai 2 nella giornata di giovedì 20 luglio. Alla conduzione, come sempre, c’è Alba Parietti, che guida la gara tra cinque drag queen. A giudicare le varie esibizioni ci sono Maruska Starr, Vanessa Van Cartier ed Elecktra Bionic. Tornano anche le due squadre di investigatori, cioè Mara Maionchi con Filippo Magnini e Sabrina Salerno con Cristina D’Avena.

N0n sono una signora 20 luglio, le prime esibizioni

Inizia Non sono una signora del 20 luglio. Dopo le presentazioni del caso, parte la gara con la manche del catwalk, che consiste in sfilate sui tacchi a spillo. La prima concorrente è Ava Kedrava. Il riferimento abbastanza chiaro nel nome è alla magia. La seconda è Energy Crisis, che per gli investigatori potrebbe essere Samuel Peron. Tocca, poi, a Gatta Chikova, seguita da Maddy Love, che per i quattro giudici è una donna. L’ultima a salire sul palco è Ketty Manga.

È già tempo di eliminazione. Sono salve Kedrava, Crisis, Manga e Chikova. L’eliminata, dunque, è Maddy Love. Tutti gli investigatori sono concordi su Stefania Orlando e, infatti, la vip nascosta sotto il vestito da drag è proprio la conduttrice.

Non sono una signora del 20 luglio prosegue con il lypsinc. In essa, le quattro sfidanti rimaste si cimentano nel playback in due faccia a faccia. I duelli sono Ava Kedrava contro Gatta Chikova e Ketty Manga opposta ad Energy Crisis. Il primo duello è vinto da Ava Kedrava. Chikova si svela: è Luca Capuano, attore volto di CentoVetrine e Le tre rose di Eva.

La sfida finale

A Non sono una signora del 2o luglio va in scena il secondo faccia a faccia. Ketty Manga intona Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri. Energy Crisis risponde con Un’emozione da poco di Anna Oxa. Ovazione per lei da parte dell’intera giuria e, dunque, non stupisce che, alla fine, sia lei a contendersi la vittoria della puntata. Svelamento per Ketty Manga: si tratta di Francesco Facchinetti.

Non sono una signora del 20 luglio arriva alla fase finale. Crisis e Kedrava devono cimentarsi in una performance tratta dal Moulin Rouge, mostrata dalle giudici Maruska Starr, Vanessa Van Cartier ed Elecktra Bionic. Le tre decretano come vincitrice dell’appuntamento Energy Crisis. Quello di Ava Kedrava è l’ultimo svelamento odierno: è Guglielmo Scilla. Finisce qui Non sono una signora del 20 luglio.