La confessione 14 luglio, ospite Marco Giallini: “Ho accanto Loredana, non ho metabolizzato il lutto”

La confessione, format in onda sulla rete Nove, prosegue con una nuova puntata nella seconda rete di venerdì 14 luglio. A condurre, come di consueto, c’è il giornalista Peter Gomez. È possibile assistere al programma anche in diretta streaming e on demand su Discovery+.

La confessione 14 luglio, l’ospite è Marco Giallini

La confessione del 14 luglio è una produzione originale della Loft Produzioni, che l’ha realizzato per la Warner Bros. Discovery. Il programma, come già detto, ha come padrone di casa Peter Gomez. Quest’ultimo è il volto dello show sin dall’arrivo in Italia, avvenuto nel 2017. Gomez è tra i giornalisti più importanti in Italia, essendo tra i fondatori de Il Fatto Quotidiano, di cui è anche il direttore della versione online.

Quella in onda dallo scorso maggio è, per La confessione, la quattordicesima stagione. Quest’ultima è composta da un totale di undici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti.

Tra gli ospiti di questa edizione spiccano personaggi come Donatella Rettore, Arisa e la Ministra per la famiglia e la natalità Eugenia Maria Rocciella. Il protagonista de La confessione del 14 luglio è Marco Giallini.

Chi è Marco Giallini

Marco Giallini, dunque, è intervistato a La confessione del 14 luglio. L’interprete è tra i più apprezzati in Italia e ha iniziato la sua carriera a 22 anni, frequentando la scuola La scaletta di Roma.

Il primo ruolo cinematografico di livello è arrivato nel 1995. L’attore, in tale anno, è scelto per recitare nel ruolo di un poliziotto ne L’anno prossimo vado a letto alle dieci di Angelo Orlando.

Nel tempo, come racconta a La confessione del 14 luglio, Marco Giallini ha recitato in titoli importanti come Perfetti sconosciuti, ACAB – All Cops Are Bastards e Tutta colpa di Freud. In carriera ha vinto tre David di Donatello e ha ricevuto sei candidature ai Nastri d’Argento. Da qualche anno è conosciuto soprattutto per il ruolo del commissario Rocco Schiavone, serie tv di Rai 2 spesso al centro delle polemiche politiche.

La confessione 14 luglio, Giallini parla della moglie

Durante La confessione del 14 luglio, Marco Giallini torna a parlare della morte della moglie Loredana, scomparsa nel 2011 dopo un’emorragia cerebrale. A tal proposito, l’attore ha affermato: “A dodici anni dai fatti non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone (…). Quando avevamo 300 euro in banca lei, ridendo con le amiche, diceva di aver fatto un investimento. Sapeva che, in fondo, qualcosa avrei combinato”.

Giallini, ne La confessione del 14 luglio, ha poi proseguito: “Mi dispiace per i miei figli. Non voglio far piangere nessuno in televisione, ma insomma per due ragazzini, uno di 5 e l’altro di 12 anni, che stanno andando al mare, una cosa così improvvisa è qualcosa di terribile. Speriamo che non succeda più, ma è un augurio inutile”.