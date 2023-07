Stasera in tv lunedì 24 luglio 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

La Rai, da qualche mese, ha iniziato un nuovo corso, partito nel segno delle polemiche. Negli ultimi giorni, infatti, la TV di Stato ha dovuto affrontare due questioni spinose. La prima riguarda il giornalista Filippo Facci, mentre la seconda ha come protagonisti i telecronisti dei Mondiali di nuoto, in corso in Giappone.

Polemiche Rai, la questione di Filippo Facci

La prima delle polemiche inerenti la Rai ha coinvolto, come già preannunciato, Filippo Facci. Il giornalista di Libero, nelle scorse settimane, è stato inserito nei palinsesti 2023-2024 della TV di Stato. L’Amministratore delegato Roberto Sergio, infatti, ha annunciato l’arrivo in autunno de I Facci vostri, striscia informativa quotidiana in onda su Rai 2 nei dieci minuti che separano la fine de I Fatti vostri dall’inizio del TG2 delle 13:00.

Di recente, però, Facci è stato al cento di una vera e propria bufera mediatica. Su Libero, infatti, ha scritto un articolo sull’inchiesta pendente sul figlio di Ignazio La Russa, Presidente del Senato.

La scelta della TV di Stato di cancellare il programma

Facci, nel lavoro giornalistico finito al centro delle polemiche, ha detto chiaramente che la vittima della presunta violenza sessuale fosse, presumibilmente, sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Il passaggio più criticato, in particolare, è il seguente: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”.

Subito dopo la pubblicazione sono partite le polemiche, che hanno ben presto coinvolto la Rai. Diversi esponenti politici, in particolare, hanno domandato alla TV di Stato di cancellare I Facci vostri. Dopo qualche giorno di riflessione, i vertici dell’azienda hanno optato proprio per la definitiva chiusura del programma prima ancora che cominciasse.

Polemiche Rai, la querelle dei telecronisti dei Mondiali di tuffi

Ma le polemiche in casa Rai non sono terminate qui. Da qualche giorno sono in onda i Mondiali di nuoto, che si svolgono in Giappone. Durante il pre-gara della finale del trampolino femminile sincronizzato, i commentatori Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi si sono lasciati andare a dei commenti inopportuni e fortemente offensivi. L’audio è stato udibile solo agli utenti che, in quel momento, seguivano la manifestazione in diretta streaming sul sito di Rai Play.

La Rai, dopo le polemiche scaturite soprattutto sui social, ha avviato una procedura di contestazione disciplinare. I due, come conseguenza, sono stati immediatamente richiamati in Italia. L’Ad Sergio non ha nascosto la propria indignazione: “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una battuta da bar quanto è andato in onda”. Insomma, se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, allora per il nuovo corso della Rai c’è ancora tanto lavoro da fare.