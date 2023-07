Battiti Live 25 luglio, cast e scaletta della serata: ci sono Mr. Rain ed Achille Lauro

Condividi su

Lunedì 24 luglio, dalle 21:30 su Canale 5, è andato in onda il penultimo appuntamento della stagione di Temptation Island. Il programma, come al solito, è condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata, visibile in streaming e on demand su Mediaset Play, è mostrato l’andamento nel percorso delle coppie rimaste ancora in gioco. In particolare, ci si attendono degli importanti aggiornamenti in merito a Perla e Mirko. La loro unione, infatti, è in bilico dopo l’avvicinamento di lui alla single Greta.

Temptation Island 24 luglio, inizia la puntata

Inizia Temptation Island del 24 luglio. Il racconto della serata parte da Perla e Mirko. La prima è chiamata nel pinnettu dove assiste alla complicità tra il fidanzato e la single Greta. I due trascorrono una serata a guardare le stelle in riva al mare. La fidanzata scoppia in lacrime e, con le altre ragazze del villaggio, ammette di sentirsi screditata. Poi afferma: “Le cose che ha detto, per me, sono un tradimento. Non lo perdonerò mai“.

Si passa a Francesca e Manuel. Lei ha avuto un avvicinamento con un tentatore, ma Manuel ammette: “Mi ha dato un po’ di fastidio, ma non sento tanta gelosia. Ho bisogno di stare da solo, necessito della mia libertà e dei miei spazi, sono contento che inizi a comprendere che non ci sono solo io“. La fidanzata, delusa da tale reazione, chiede un falò di confronto immediato.

A Temptation Island del 24 luglio, il ragazzo ha accettato il falò. Lui prova a discolparsi: “Io ho sempre parlato bene di te, mentre tu in ogni video mi hai criticato“. Lei, però, con una serie di clip smonta ciò che dice il partner. Manuel: “Sono arrivato alla conclusione che devo stare da solo, non voglio più farti del male“. Lei concorda: “Qui dentro ho capito che ho sviluppato una dipendenza, ma questo non può essere definito amore“. Entrambi, in lacrime, scelgono di lasciarsi.

Mirko chiede a Perla il falò di confronto

A Temptation Island del 24 luglio si torna a parlare di Mirko e Perla. Quest’ultima entra nella casa dei single (dove non ci sono le telecamere) con Igor. Con lui, poi, si lascia andare a un balletto decisamente intimo, con la serata che sfocia quasi in un bacio. Nel villaggio dei fidanzati, invece, Greta fa una dichiarazione d’amore a Mirko, che reagisce piangendo, abbracciandola e invitandola a guardare l’alba in spiaggia. Più della metà della puntata odierna, insomma, è dedicata a Perla e Mirko.

Filippo Bisciglia si reca nel villaggio dei fidanzati per mostrare con urgenza un video per Mirko. La sua fidanzata Perla ha deciso di ospitare nella sua camera il single Igor e i due hanno dormito insieme. Il fidanzato sbotta: “Lei è una ingrata e superficiale“, e decide di chiedere un falò di confronto.

A Temptation Island del 24 luglio si svolge il falò tra Mirko e Perla. La giovane ha accettato di incontrare il partner. Il giovane: “Sei un’ingrata, superficiale ed immatura. Quello che ti ho dato io non te l’ha dato nessuno, neanche tua mamma e tuo padre“. Lei ribatte: “Sei un folle, con me sei apatico“. L’incontro, come prevedibile, è tesissimo. Il fidanzato mostra alla compagna i filmati della sua vicinanza con Igor. Mirko: “Ho perso tutta la stima per lei, non sono più innamorato. Non è la persona che può stare vicino a me“. Mirko opta per uscire da solo dal programma. Perla, seppur non convinta, fa lo stesso. Il fidanzato esce a fianco della single Greta, mentre Perla fa altrettanto con Igor. La puntata di Temptation Island del 24 luglio finisce qui.