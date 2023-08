Reazione a Catena, intervista alle campionesse Le tre e lode: ecco cosa faremo con i soldi vinti

Condividi su

Lunedì 31 luglio, dalle 21:30 su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Il programma mostra il falò di confronto delle due coppie rimaste ancora in gioco. Stiamo parlando di Ale e Federico e di Daniele e Vittoria. Inoltre, è raccontata la vita dei fidanzati e delle fidanzate a un mese di distanza dal termine dello show.

Temptation Island 31 luglio, inizia l’ultima puntata

Parte l’ultima puntata di Temptation Island del 31 luglio. Il conduttore svela che nessuna delle coppie dell’edizione ha terminato i 21 giorni canonici previsti per il reality. Il racconto parte con Vittoria e Daniele. Quest’ultimo è chiamato nel pinnettu, dove osserva nuovi avvicinamenti tra la fidanzata e il single Edoardo. I due, in particolare, si lasciano andare a lunghi abbracci, oltre a passare diverso tempo all’interno della casa dei single, dove non ci sono le telecamere. In seguito, Vittoria e il tentatore hanno una esterna in un ristorante.

Daniele sbotta: “Lei è cattiva, non riesco a mostrarle il mio lato fragile, come invece riuscivo a fare con la mia ex“. La situazione peggiora quando Vittoria e il tentatore si chiudono ancora nella casa dei single, dove rimangono (tra suoni inequivocabili) per circa un’ora e mezza. Alla fine, però, lei si sente in colpa e si sfoga con Ale: “Ho sbagliato, spero che Daniele sia innamorato di me e che mi possa perdonare. Mi prendo le responsabilità per quello che ho fatto, ma ho agito perché non mi sento amata“.

Daniele, a Temptation Island del 31 luglio, sbotta. Dopo aver scaraventato uno sgabello all’esterno del pinnetu, si toglie il microfono e intima alla redazione: “Me ne voglio andare, non fatemi vedere più niente“. Ovviamente, chiede il falò di confronto anticipato.

Il falò tra Daniele e Vittoria

A Temptation Island del 31 luglio si svolge l’incontro tra Daniele e Vittoria. Lei: “Poco tempo dopo essere entrati eri in un idromassaggio con un’altra. Io ho capito che non sono felice, io qui dentro ti ho valorizzato come uomo“. Mah. Lui, riferendosi ai video del tradimento della compagna, afferma: “Hai denigrato quattro anni e mezzo di relazione“. Vittoria: “Io non ho trovato alcun nuovo fidanzato, ho agito per mancanza di affetto“. In seguito, ammette di aver baciato il tentatore. Daniele, esprimendo tutta la sua delusione, decide di lasciare la compagna: “Sono cose che non si possono perdonare“. Anche lei è d’accordo nell’uscire da sola.

A Temptation Island del 31 luglio si passa all’ultima coppia rimasta, cioè Ale e Federico. La prima vede le immagini della vicinanza tra il partner e la single Carmen. Lei, allora, decide di far vedere al fidanzato tutto ciò che ha fatto nel villaggio, compreso il bacio al tentatore Lollo. Federico: “Non mi dà fastidio. A me, d’altronde, non viene da baciarla, è come se fosse una sorella, quindi che si baci pure altri. Spero sia autentica e che stia bene“. E ancora: “Il momento della decisione è vicino, ma io so già cosa fare. Non la amo”. Ale chiede un falò di confronto immediato.

Temptation Island 31 luglio, il falò di confronto tra Ale e Federico

Nel corso di Temptation Island del 31 luglio si svolge il falò di confronto tra Ale e Federico. Lui, dopo il rifiuto della scorsa volta, accetta: “Non me la sento di rifiutare ancora una volta, d’altronde ho già capito cosa provo. Spero che lei sia pronta“. Ale lo accoglie senza mezzi termini: “Mi fai schifo, finalmente hai trovato il coraggio. Hai detto ridendo che non mi amavi“.

Federico: “Ho scarsa intraprendenza, io sono una persona che si abitua. Non ho avuto la forza di lasciarti, speravo lo facessi tu“. Bisciglia, infastidito da tali parole, non usa mezzi termini: “Lo capisci che la tua fidanzata si sente presa in giro? Voi siete entrati qui come coppia, invece ora stai facendo capire che, in realtà, non c’era sentimento già prima. La situazione sta divenendo umiliante, quindi preferisco interrompere il vostro incontro“. Ovviamente, anche loro escono da soli. La redazione inserisce in sottofondo Portati via di Mina, dal testo decisamente eloquente.

L’andamento delle coppie

A Temptation Island del 31 luglio è comunicato l’andamento delle coppie a un mese dal termine dello show. Si parte con Perla e Mirko, usciti separati dalla trasmissione. Mirko afferma: “Sono felice, lei mi opprimeva. Non ci siamo mai più visti, ma solo sentiti per telefono. Lei, però, continuava a sminuirmi, così ho rifiutato il confronto“. Ha iniziato una storia con Greta: “Siamo innamorati“. Perla: “Non c’è stato nessun confronto con il mio ex e questo rappresenta l’ennesima delusione. Mi sono vista per qualche giorno con Igor, ci sentiamo”.

Proseguono Gabriela e Giuseppe, usciti insieme dal programma. I due sono fidanzati felicemente e si definiscono più maturi. È la volta di Isabella e Manu. Anche loro formano una coppia stabile, seppur hanno avuto qualche tensione subito dopo aver lasciare il resort in Sardegna.

Durante Temptation Island del 31 luglio Francesca e Manuel raccontano cosa è successo dopo aver lasciato il format. I due non sono tornati insieme. Francesca: “Dopo un iniziale shock, Manuel mi ha cercato per un confronto. Ci siamo visti, abbiamo parlato e mi ha raccontato cose che non sapevo. Ognuno, comunque, è rimasto della propria posizione“. Manuel: “Ci sono alti e bassi, ho avuto ripensamenti. Mi manca Francesca, ma non la cerco per non farla stare male. Mi voglio scusare per alcune cose dette nell’esperienza, non ho mai trattato Francesca come un oggetto”.

Il focus è proposto su Alessia e Davide. Quest’ultimo, a sorpresa, svela: “Ci siamo presi una pausa di riflessione. Vedendo ciò che ha fatto nel villaggio ho capito di non potermi ancora fidare“. Lei concorda: “Riguardandomi ho capito di aver sbagliato, io lo amo“.

Temptation Island 31 luglio, le ultime interviste

La penultima coppia incontrata a Temptation Island del 31 luglio è quella tra Vittoria e Daniele. La prima: “Ho sbagliato e niente può giustificarmi. Io amo Daniele e per questo volevo un figlio da lui. Ci siamo parlati e ho chiesto scusa. Ad oggi siamo ancora separati“. Daniele: “Sono ferito e profondamente deluso. Per me è finita per sempre”.

Infine, sono accolti Ale e Federico. Lei: “Ci siamo lasciati definitivamente, non lo vedo dal falò. Ci siamo sentiti, ma non abbiamo mai avuto un confronto. Anche fuori ha mostrato disinteresse“. Lui: “Non ho sentito il bisogno di vedere Ale“. Temptation Island del 31 luglio termina qui.