Stasera in tv martedì 1 agosto 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 26 luglio 2023. Su Raitre, il programma documentario Nel secolo breve, con Alessandro Barbero. Su Canale 5, il telefilm Signora Volpe

Stasera in tv mercoledì 26 luglio 2023, Rai

Su Raitre, alle 21.20, il programma Nel secolo breve. Sei puntate per altrettanti anniversari rotondi di eventi che hanno segnato il Novecento. Stasera con Alessandro Barbero si ripercorre la storica impresa dell’alpinista britannico Edmund Hillary e dello sherpa Tenzing Norgay, che il 29 maggio 1953, primi al mondo, scalarono l’Everest.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Questa sera Neri Marcorè introduce il documentario dedicato a Gianni Berengo Gardin: un viaggio fisico e temporale attraverso l’Italia dagli Anni 50 fino ad oggi seguendo il fil rouge di oltre 100 scatti del grande fotografo.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Secondo appuntamento settimanale con l’approfondimento curato da Giuseppe Brindisi e dalla sua redazione. In primo piano il clima sempre teso tra maggioranza e opposizione, che faticano a trovare punti di contatto, e le scadenze economiche che impongono scelte rapide e decise da parte del governo.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm Signora Volpe. Titolo dell’episodio di stasera: “Segreti e sacrifici”. Sylvia (Emilia Fox) che è rimasta a vivere in Umbria, aiuta una vecchia amica dei tempi dell’università in un progetto di scavi archeologici al Castello di Monterosa. Quando viene trovato uno scheletro, i residenti si convincono che sia quello di una ragazza scomparsa 25 anni prima.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom Summer. Continuiamo a vedere i momenti più belli e i viaggi più emozionanti, talvolta in luoghi irraggiungibili, realizzati nell’ultima stagione del programma, ideato e condotto da Roberto Giacobbo fin dal 2018. In scaletta, come di consueto, ampio spazio è dedicato all’Egitto e alle bellezze del nostro Paese.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune. Sono due le squadre che si affrontano stasera, una maschile (composta da Paolo Conticini, Jake La Furia, Francesco Facchinetti e Max Angioni) e una femminile, campionessa in carica, con Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Syria e Arisa.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Usa. Al via la nuova stagione del reality che vede i concorrenti in cerca dell’amore e arrivare all’altare senza mai aver conosciuto il proprio partner. Dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o divorziare.

I film di questa sera mercoledì 26 luglio 2023

Su Raiuno, alle 21.25, il film sentimentale del 2022, di Annika Appelin, Tuesday Club – Il talismano della felicità, con Marie Richardson. Dopo aver festeggiato il 40° anniversario di matrimonio, Karin (Marie Richardson) scopre che il marito la tradisce. Superato lo choc iniziale, la donna cerca di ridare un senso alla sua vita dedicandosi alla passione per la cucina. Proprio tra i fornelli conosce l’affascinante Henrik (Peter Stormare).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Gabriele Muccino, L’estate addosso, con Matilda Anna Ingrid Lutz. Dopo gli esami di maturità, Marco e Maria si ritrovano in vacanza a San Francisco ospiti di Matt e Paul. Tra le due coppie nascono sentimenti contrastanti e indimenticabili.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Laurent Tirard, Un amore all’altezza, con Virginie Efira, Jean Dujardin. Diane ha appena messo fine a un matrimonio che non la rendeva felice. Pronta ad incontrare l’uomo della sua vita, si reca a un appuntamento al buio con Alexandre, ma…

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Luca Lucini, Tre metri sopra il cielo, con Katy Louise Saunders, Riccardo Scamarcio. Babi è una ragazza e studentessa modello, Step un ribelle problematico. I due non potrebbero essere più diversi, ma s’innamorano. La loro storia avrà, però, un lieto fine?

Stasera in tv mercoledì 26 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Peter Segal, Terapia d’urto, con Jack Nicholson, Adam Sandler. Per un equivoco il timido Dave viene condannato per aggressione e obbligato a seguire il corso del dottor Rydell, specialista in controllo della rabbia. Sarà un incubo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2022, di Walter Hill, Morto per un dollaro, con Christoph Waltz. Max Borlund, cacciatore di taglie, si reca in Messico per trovare la moglie di un ricco uomo d’affari. Lungo il cammino s’imbatte anche in Joe Cribbens, suo acerrimo nemico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall – Atto di forza, con Colin Farrell. Fine del XXI secolo: Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi di memoria, si fa innestare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va storto.