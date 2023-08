Storie di donne al bivio, le ospiti del 2 agosto: c’è Katia Ricciarelli

Condividi su

Battiti Live, show musicale dell’estate in onda su Italia 1, termina la propria stagione con la puntata del 1° agosto. L’appuntamento, come di consueto, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Battiti Live 1° agosto, i conduttori e gli ospiti fissi

Battiti Live, anche nella serata del 1° agosto, è condotto dalla rodata coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Il primo è il direttore di Radio Norba, emittente radiofonica e televisiva che cura la produzione dello show. Inoltre, Palmieri è anche il direttore artistico della trasmissione. Per Gregoraci, invece, si tratta del settimo anno al timone della kermesse.

Al loro fianco, ancora una volta, c’è Mariasole Pollio, attrice e conduttrice che, nella serata, ha il compito di raccogliere in diretta le impressioni del pubblico in piazza. Confermata, infine, la presenza dell’ospite fisso Gabry Ponte, che sul palco esegue un dj set. La regia televisiva dell’evento è curata per Italia 1 da Luigi Antonini.

Il concertone si svolge a Gallipoli

Battiti Live del 1° agosto, così come avvenuto già sette giorni fa, è ambientato a Gallipoli. Tuttavia, durante la lunga serata, è dato spazio ad altre importanti località della Puglia, che ospitano le cosiddette esibizioni on the road.

A tal proposito, spazio in primis ai Boomdabash, band che negli ultimi mesi ha firmato hit come Lambada, L’unica cosa che vuoi ed Heaven. Il gruppo si esibisce direttamente dal paese in cui sono nati e cresciuti, cioè Mesagne.

Fasano, durante Battiti Live del 1° agosto, ospita Mr. Rain, terzo classificato al Festival di Sanremo con Supereroi e da qualche mese in radio con il singolo La fine del mondo. Infine, la suggestiva cornice di Canosa accoglie Emma Marrone, autrice di Mezzo mondo.

Battiti Live 1° agosto, il cast

Molto ricco il cast di Battiti Live in occasione dell’ultima puntata, in onda martedì 1° agosto. Presenti Fedez ed Annalisa, che insieme agli Articolo 31 hanno dato vita a Disco Paradise, tormentone estivo nonché sigla dello show in questa edizione.

Direttamente da Mare Fuori c’è Matteo Paolillo. Con lui anche Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Tananai, Valentina Parisse e Baby K. Ma, ancora, la scaletta è arricchita da Ramona Flowers, Luigi Strangis con Matteo Romano, Dara, Lolita, Alfa, Shade con Federica Carta e Rhove.

Ci sono, poi Paola e Chiara, Aka7even e Bob Sinclair con Quinze, autori di Never knew love like this before. Infine, dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, c’è Piccolo G.