Signora Volpe puntata 2 agosto su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Hotel Portofino, serie drammatica di Rai 1, termina martedì 1° agosto, quando sono trasmesse ben quattro nuove puntate. Gli episodi, come al solito, sono visibili anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Hotel Portofino 1° agosto, regista e dove è girata

Hotel Portofino è una produzione originaria inglese, realizzata dalla società Eagle Eye Drama. L’ideatore e sceneggiatore è Matt Baker, mentre la regia è a cura di Adam Wimpenny. Quest’ultimo, in carriera, ha diretto titoli molto noti, tra cui il film thriller Blackwood.

La prima stagione di Hotel Portofino in Italia il titolo non è inedita, in quanto era già in programmazione nel febbraio del 2022 sul canale a pagamento Sky Series. Le riprese si sono svolte nel nostro paese e, in particolare, a Portofino, Laurana e Rovigno, dove è ambientata la trama.

Originariamente, il titolo sarebbe dovuto andare in onda sulla rete ammiraglia Rai per tre settimane. Tuttavia, la TV di Stato ha optato per anticipare la chiusura, trasmettendo il finale di stagione il 1° agosto. Tale scelta è arrivata in seguito ai bassi ascolti ottenuti nell’esordio del 25 luglio, quando gli appuntamenti hanno convinto 1,7 milioni di telespettatori, per una share del 12,4%.

Hotel Portofino 1° agosto, la trama

Bella, in Hotel Portofino, inizia a comprendere la natura violenta che contraddistingue il partito fascista. Il movimento, oramai in ascesa in Italia, ha come capo politico locale di Portofino l’avido Vincenzo Danioni.

Cecil, intanto, prosegue nella ricerca di soldi per tentare di saldare tutti i suoi debiti. In particolare, pensa di obbligare il figlio Lucian a convolare a nozze con Rose, primogenita della ricca Julia Drummond Ward. Il giovane, però, non è felice delle richieste avanzate dal genitore.

Spoiler finale

Per Bella, durante Hotel Portofino, si moltiplicano i problemi. Il già citato Danioni intende far chiudere a tutti i costi l’hotel e inventa, a tale scopo, dei problemi di igiene. Inoltre, dall’albergo sparisce un prezioso quadro appartenente alla famiglia Ainsworth.

La polizia, nel corso di Hotel Portofino del 1° agosto, indaga sul caso. Tutte le persone presenti nella struttura sono sospettate. Proprio quando il mistero sembra essere vicino alla risoluzione, però, un nuovo problema sconvolge Bella, che è costretta a prendere delle decisioni molto complesse.

Hotel Portofino 1° agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hotel Portofino, il cui finale di stagione è in programma il 1° agosto.

Natascha McElhone : Bella Ainsworth;

: Bella Ainsworth; Lucy Arkhurst : Julia Drummond Ward;

: Julia Drummond Ward; Oliver Dench : Lucian;

: Lucian; Olivia Morris : Alice;

: Alice; Mark Umbers : Cecil;

: Cecil; Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni.